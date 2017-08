FC Sevilla - Istanbul Basaksehir: Es schüttete wie aus Kübeln am Bosporus im Hinspiel. Das schockte aber den FC Sevilla ebenso wenig wie der große Name Emanuel Adebayor in den Reihen der Heimmannschaft. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg sollte der Einzug in die Gruppenphase gegen den türkischen Klub nur Formsache sein.