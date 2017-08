Das erste Qualifikationsspiel für die Champions League, dem Eintritt ins Millionenspiel, ist auch für den FC Liverpool richtungsweisend. Doch der Mann, um den sich bei den Reds derzeit alles dreht, wird am Dienstag (15.08.2017) bei 1899 Hoffenheim gar nicht mit von der Partie sein: Philippe Coutinho verpasste bereits den Liga-Auftakt am Wochenende mit einer Rückenverletzung und ist auch für den ersten Showdown in Sinsheim nicht nominiert.

Eigentlich sollte der brasilianische Offensivmann überhaupt nicht mehr zu Liverpools Kader gehören, sondern bereits vergangene Woche beim FC Barcelona vorgestellt werden - dies hatten zumindest spanische Zeitungen vorab angekündigt.

Hängepartie um Topstar Coutinho - schon bei Barca?

Coutinho gilt bei Barca als erster Kandidat für die Nachfolge von Neymar. Gemeinsam mit oder auch anstelle von Dortmunds Ousmane Dembélé - die in diesem Zusammenhang kolportierten Transfergerüchte und neuen Irrsinnsablösesummen sind seit Tagen das Top-Thema, nicht nur in den spanischen Medien.

Liverpools Besitzer hatten zwar noch am Freitag mitgeteilt, dass Coutinho "definitiv" nicht verkauft werde. Auch Jürgen Klopp hatte zuvor ein Machtwort ausgesprochen. Nach dem Spiel gegen Watford betonte Klopp allerdings vielsagend, dass die Entscheidung darüber außerhalb seines Machtbereichs läge. "Ich habe die Entscheidungen der Besitzer zu akzeptieren, so läuft es nun mal", sagte Klopp und blickte dabei eher so, als ob die Klubbosse dem vielfach vermeldeten Wechselwunsch Coutinhos doch entsprechen könnten - und im Gegenzug einen Erlös in dreistelliger Millionenhöhe kassieren.

Liverpools große Baustelle

Sollte das Mega-Geschäft tatsächlich zustande kommen, werden die Reds die vielen Millionen wohl eher nicht für einen Ersatzmann für Coutinho ausgeben. Liverpools große Baustelle liegt nicht in der Offensive, dafür umso mehr in der Abwehr. Dies trat beim wilden 3:3-Unentschieden gegen Watford deutlich zutage. Trotz vieler Ausfälle, nicht zuletzt von Coutinho, sorgten Ausnahmetechniker Roberto Firmino, Sadio Mané und Sturm-Neuzugang Mohamed Salah mit ihren Treffern für den vermeintlichen Sieg - den die Reds aber in der Nachspielzeit nach einer schlampig verteidigten Ecke wieder herschenkten.

Die Anfälligkeit in der Defensive ist eine Altlast der Reds, die auch Jürgen Klopp noch nicht beseitigt hat. Dies gilt vor allem bei Standardsituationen. Seit Klopp an der Anfield Road trainiert, haben nur die Abstiegskandidaten Crystal Palace und Watford mehr Gegentreffer nach ruhenden Bällen kassiert, rechnete der "Guardian" vor. Gegen die "Hornets" hatte Liverpool neben dem späten Ausgleich einen weiteren einfachen Treffer nach einem Eckball kassiert.

Klopp sucht nach Verstärkungen

Klopp hatte im Anschluss Probleme, die wiederkehrenden Abwehrprobleme herunterzuspielen, ebenso wie die wiederholte Frage nach Verstärkungen: "Überall im Fußball bekommt man Gegentore nach Standards. Ich kann nicht versprechen, dass wir ab sofort keine mehr bekommen", sagte Klopp. "Es gibt keinen Spieler, der alle unsere Probleme bei Standards lösen kann."

Doch die viele Trainingsarbeit am Positionsspiel, vom Coach immer wieder als Schlüssel für eine bessere Verteidigung angeführt, fruchtet offenbar nicht. Auch Klopp räumte inzwischen ein, dass Verstärkungen notwendig sind. Dabei suchen die Reds auch nach Defensivspielern, vor allem in der Innenverteidigung. Als heißester Kandidat gilt bislang Southamptons Virgil van Dijk, der allerdings auch von Chelsea umworben wird. Bis auf weiteres bleiben Liverpools Abwehrsorgen bestehen - in Hoffenheim wird man dies gerne hören.

red/sid | Stand: 15.08.2017, 08:30