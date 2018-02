Robben rotiert und Heynckes bleibt hart

Es herrschte Glückseligkeit in München. Mit 5:0 fegten die Bayern den türkischen Meister Besiktas Istanbul im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals vom Rasen und haben damit das Viertelfinale fast schon sicher. Gefeiert wurde auch die Rückkehr des alten Thomas Müller, der natürlich weder weg war, noch wirklich alt ist mit seinen 28 Jahren. Aber mit seinen beiden Treffern und einer insgesamt glänzenden Leistung avancierte der Kapitän zum Mann des Abends - was ihm länger schon nicht mehr gelungen war.

Moderation der Eitelkeiten

"Das ist eben Müller - er kann's" , verkündete sein Trainer stolz. Nun ist es nicht so, dass Jupp Heynckes sich über einen Mangel an Könnern in seinem Kader beklagen müsste. Der 72-Jährige Bayern-Coach verfügt über eine Vielzahl von Ausnahmespielern. Alle müssen gerade auf der Zielgeraden der Saison bei Laune gehalten werden. Für die Partie gegen Istanbul standen Heynckes alle 19 Feldspieler zur Verfügung.

Wie schwierig da die Moderation der diversen Eitelkeiten ist, ließ Arjen Robben öffentlich durchblicken. Der Niederländer hatte 44 Minuten auf der Bank verbracht, bevor er mitmachen durfte, weil James Roriguez angeschlagen den Platz verlassen musste.

Robben mosert

Mit der Rolle des Reservisten war Robben jedoch gar nicht einverstanden. "In diesen Spielen wollen alle dabei sein, ich auch. Wenn du nicht spielst, ist es eine schmerzhafte Geschichte" , klagte der 34-Jährige. Jedes weitere Wort sei "eines zu viel. Wenn ich darüber rede, habe ich einen Termin bei den Bossen" . Dabei war Robben ja dabei gewesen, wenn auch nicht von Beginn an.

Dennoch war er damit besser dran als Thiago, Juan Bernat und Sebastian Rudy, die die Partie auf der Tribüne sitzend verfolgen mussten. Frank Ribéry durfte auch erst ab der 81. Minute mitwirken. Vermutlich war auch der Franzose nicht glücklich darüber, aber anders als Robben verzichtete er darauf, Frust oder Wut über die Entscheidungen des Trainers zur Schau zu stellen.

Heynckes bleibt bei Rotation

Heynckes machte gleich deutlich, wie er dem Unmut Robbens zu begegnen gedenkt: Er habe "vollstes Verständnis" für dessen Reaktion, blieb in der Sache aber kompromisslos. "Ich muss das managen und ich mache das, was ich für richtig halte. Das muss jeder akzeptieren. Punkt" , erklärte er.

Damit bleibt Heynckes seiner Position treu, die er schon vor der Partie gegen Istanbul vertreten hatte und die er sicher auch in den kommenden Wochen nicht aufgeben wird. Heynckes wird weiter rotieren. "Es gibt keine A-Mannschaft und keine B-Mannschaft. Es gibt nur den FC Bayern als Team" , hatte er schon am Montag betont. " Jeder fühlt sich so gebraucht und geachtet. Aber es ist nicht so einfach, wenn hochkarätige Spieler nicht dabei sind."

Video starten, abbrechen mit Escape Heynckes zur Rotation - "Das hat jeder zu akzepzieren" | Sportschau.de | 21.01.2018 | 01:10 Min. | Verfügbar bis 21.01.2019 | Das Erste

Gespräch mit den Bossen

Aber wer, wenn nicht der in München hoch vereehrte Triple-Coach, wäre besser in der Lage, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Heynckes weiß ja aus eigener Erfahrung, wie sich Spieler wie Robben fühlen. " Ich war selbst Elitespieler. Das hätte ich nicht lustig gefunden, nicht aufgestellt zu werden" , hat er ebenfalls schon vor der Partie gegen Besiktas erzählt. Deshalb hat er Robben nach der Partie gleich noch ein bisschen Balsam auf die verwundete Seele geschmiert: "Er kam rein und war ein belebendes Element für die Mannschaft. Ich wusste das, und ich bin froh, dass ich vorne Optionen habe."

Arjen Robben wird dennoch demnächst bei den Bayern-Bossen erscheinen müssen, um zu besprechen, ob und wie es mit ihm in München weitergeht. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und der Niederländer würde gerne noch zwei Jahre auf höchstem Niveau weiterspielen, hat er kürzlich mitgeteilt. Im späten Frühjahr will man sich zusammensetzen, um das zu klären.

red | Stand: 21.02.2018, 11:48