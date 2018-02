"Ich kann auf diese Vorstellung nicht stolz sein" , so Tom Henning Övrebö kurz vor dem Match Chelsea gegen Barcelona. Der Norweger hatte in der Saison 2008/09 mit mehreren eklatanten Fehlentscheidungen seinen Teil dazu beigetragen, dass Chelsea trotz drückender Überlegenheit gegen Barca den Kürzeren zog. Michael Ballack war Övrebö auf dem Platz damals wutentbrannt hinterhergerannt, Chelsea-Coach Guus Hiddink hatte ihn als "schlechtesten Schiedsrichter, den ich in meiner Karriere erlebt habe" bezeichnet. An den Ärger von damals kann sich Överbö sich noch gut erinnern: "Wir mussten die Hotels wechseln, weil so viele Leute uns ablehnend behandelt haben. Wir mussten an diesem und am nächsten Tag sehr gut auf uns aufpassen."

Ganz anders Andrés Iniesta. Der Spielmacher hat gute Erinnerungen an dieses Spiel und den sogenannten "Iniestazo". Mit seinem Last-Minute-Treffer zum 1:1 schoss er Barca 2009 in London ins Champions-League-Finale, das sein Team dann mit 2:0 gegen Manchester United gewann. "Das war einer der glücklichsten Momente meines Lebens" , so Iniesta heute.

Chelsea revanchiert sich

Bereits im Jahr 2000 als die Klubs das erste Mal aufeinander trafen, wurde es dramatisch. Der FC Barcelona zog erst nach Verlängerung ins Halbfinale ein, scheiterte dort am FC Valencia und verpasste damit doch noch den "Clasico" im CL-Finale gegen Real Madrid. Fünf Jahre später gewann Barcelona das Hinspiel im Achtelfinale mit 2:1, im Rückspiel führten die Engländer nach 19 Minuten bereits mit 3:0, doch Ronaldinho sorgte mit einem Doppelpack dafür, dass die Gäste wieder im Vorteil waren. Chelsea rannte dieses Mal jedoch mit Erfolg an, denn John Terry traf nach 76 Minuten per Kopf.

Bereits in der Folgesaison bekam Barca die Chance zur Revanche, und es war auch das Duell zweier junger Spieler auf den Flügeln - des 22-jährigen Arjen Robben auf Seiten der "Blues" und des 19-jährigen Lionel Messi bei der "Azulgrana". Der Argentinier war in diesem Spiel kaum zu bremsen, Asier del Horno wollte sich das offenbar nicht länger mit ansehen und trat in der 37. Minute den "Floh" dermaßen brutal um, dass er mit Rot vorzeitig unter die Dusche musste. Barca gewann nur 2:1, musste im Rückspiel (1:1) noch zittern, gewann aber letztendlich den Pokal nach einer 14 Jahre langen Durststrecke.

Chelsea mit viel Glück auf dem Weg zum Titel

Nicht nur im Finale gegen Bayern München lieferte Chelsea 2012 eine Abwehrschlacht ab. Im Halbfinale lagen die Londoner bereits 0:2 hinten, zudem spielten sie nur noch mit zehn Mann. John Terry hatte Gegenspieler Alexis Sanchez das Knie ins Gesicht gerammt, was ihn letztlich auch das Finale kostete. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte Ramires das 1:2. Barcelona brauchte in den zweiten 45 Minuten ein weiteres Tor und scheiterte. Messi verschoss sogar einen Elfmeter, Torres machte mit einem Konter in der Nachspielzeit alles klar.

Mittlerweile hat somit auch der FC Barcelona mit dem FC Chelsea eine Rechnung offen. Wobei aus dem damaligen Barca-Kader sechs Spieler in London dabei sein dürften - aus der damaligen Chelsea-Elf dagegen keiner. Neben Messi sind das Andres Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Busquets, sowie, und das verleiht dem Match eine besondere Note, Cesc Fabregas und Pedro, die mittlerweile für die Gastgeber auflaufen.

