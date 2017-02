Manchmal kann im Fußball alles sehr schnell gehen. Vor zwei Wochen war die Stimmungslage rund um das Bayer-Kreuz noch zu Tode betrübt. Doch zwei Siege, ein historisches Tor und die Gala eines Abiturienten haben Bayer Leverkusen viel Selbstvertrauen zurückgegeben.

Dieses Zwischenhoch will die Werkself nutzen und auch in der Champions League für Furore sorgen. " Wir wollen richtig Gas geben ", sagte ein kämpferischer Karim Bellarabi vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid am Dienstag (21.02.2017) um 20.45 Uhr. Der Nationalspieler, der vergangenen Freitag mit seinem Führungstreffer beim 3:1 gegen den FC Augsburg das 50.000 Tor in der Bundesliga-Historie erzielt hat, ist sich aber der Schwere der Aufgabe bewusst: " Es wird ein richtig hartes Spiel. "

Nach Achtelfinal-K.o. 2015: Leverkusen sinnt auf Revanche

Dass Atletico ein unbequemer Gegner ist, haben die Leverkusener schon vor zwei Jahren zu spüren bekommen. Damals scheiterten sie in der Runde der letzten 16 unglücklich im Elfmeterschießen an den Spaniern. Hoffnung, dass es diesmal besser läuft, machen die neugewonnen personellen Möglichkeiten. Neben Bellarabi fand auch Lars Bender zuletzt zu alter Stärke zurück. Hinter dem Einsatz des Kapitäns steht wegen muskulärer Probleme derzeit aber noch ein Fragezeichen.

Kai Havertz (r.) hat gegen Augsburgs Dominik Kohr die Nase vorn.

Außerdem machte gegen Augsburg der erst 17 Jahre alte Kai Havertz auf sich aufmerksam. Der Abiturient habe " außergewöhnliche " technische Fähigkeiten, schwärmte Trainer Roger Schmidt von dem Mittelfeld-Talent. Sportdirektor Rudi Völler ging sogar so weit, ihn mit dem jungen Mesut Özil zu vergleichen. Havertz steht in der Königsklasse vor seinem Startelf-Debüt.

Rückkehrer Toprak soll Bayers Defensive stabilisieren

Doch zurück zum Gegner: Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone stand 2014 und 2016 im Champions-League-Finale. Sie gewann ihre Gruppe vor Bayern München und reist mit der Empfehlung von zuletzt acht Ligaspielen in Serie ohne Niederlage an. " Natürlich ist Atletico gegen uns leichter Favorit ", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade. " Wenn wir aber die Formkurve der vergangenen zwei Wochen stabilisieren und die Leistung weiter entwickeln, glaube ich, dass es zwei Spiele auf Augenhöhe werden könnten. "

Um Atleticos Top-Stürmer Antoine Griezmann und Kevin Gameiro zu stoppen, benötigt Bayer jedoch eine bessere Defensivleistung als in Augsburg, wo die Abwehr das ein oder andere Mal wackelte. Gegen die Spanier ist aber der beim FCA gelbgesperrte Abwehrchef Ömer Toprak wieder dabei, was für die nötige Stabilität in der Hintermannschaft sorgen soll.

" Wir sind gewappnet und freuen uns auf das Spiel ", sagte Bayer-Trainer Schmidt daher auch recht gelassen. Das Ziel für die Werkself ist ohnehin klar: Leverkusen will erstmals seit seinem Finaleinzug 2001/02 wieder das Viertelfinale in der Königsklasse erreichen.

Stand: 20.02.2017, 13:03