Achtelfinale der Champions League

Nach allen Regeln der Fußballkunst hatte Bayern München den FC Arsenal im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales auseinandergenommen. Ein demütigendes 1:5 stand am Ende der Partie aus Sicht des Premier-League-Klubs. Das Erreichen des Viertelfinales sollte also für die Münchner nur noch eine Pflichtübung sein. Doch so denken nicht alle - allen voran nicht Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Und er hat sehr gute Gründe dafür.

Ancelotti ein gebranntes Kind

Der italienische Trainer ist nämlich ein gebranntes Kind, was vermeintliche Selbstläufer angeht. Davon zeugen zwei dunkle Kapitel in seiner schillernden Karriere. Im Jahr 2004 schied er mit dem AC Mailand im Viertelfinale der Königsklasse nach einem 4:1-Heimsieg gegen Deportivo La Coruña aus. In Spanien ging seine Mannschaft 0:4 unter. Einen höheren Rückstand als "Depor" hat bis heute keine Mannschaft in der Champions League aufgeholt.

3:0 im Champions-League-Finale verspielt

Video starten, abbrechen mit Escape Bayern entspannt zum FC Arsenal - Wenger in Erklärungsnot | Morgenmagazin | 07.03.2017 | 01:45 Min. | Verfügbar bis 14.03.2017 | Das Erste

3:0 verspielt: Milans Roberto Firmino 2005

Nur ein Jahr später kam es für Ancelotti noch dicker in einer einzigen Partie, ausgerechnet im Endspiel der Königsklasse. Milan führte gegen den FC Liverpool zur Pause scheinbar uneinholbar 3:0 - aber eben nur scheinbar. Die Briten legten mit dem heutigen Bayern-Profi Xabi Alonso eine spektakuläre Aufholjagd hin, glichen zum 3:3 aus und triumphierten schließlich im Elfmeterschießen.

Mertesacker will Kampf sehen