Ausgangslage

Für Bayer Leverkusen ist die Partie in London schon ein vorentscheidendes Spiel. Bei einer Niederlage wäre Platz zwei mindestens zwei Punkte entfernt, sollte Monaco punkten, könnte der Rückstand in diesem Fall noch größer werden. "Wir haben natürlich zu wenig Punkte. Wir stehen unter Zugzwang", sagte Bayer-Chef Michael Schade. "Wir dürfen in London nicht verlieren." In den bisher insgesamt sechs Spielen der Gruppe hat es vier Unentschieden gegeben - kein Wunder, dass es eng zugeht.

Generalprobe

Die Energieleistung beim 2:1 in Wolfsburg ohne den da noch gesperrten Trainer macht Bayer Hoffnung auf den ersten Sieg in der Champions League. Eines aber fehlt den Bayer-Fußballern derzeit: Kontinuität. Das Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Lotte und Rang zehn in der Bundesliga nach neun Spieltagen widersprechen den hohen Ansprüchen.

Bei Tottenham hat sich der starke Start etwas abgekühlt, zuletzt gab es in der Premier League nur drei Unentschieden in Folge, darunter am Samstag das 1:1 gegen Leicester City.

Statistiken

Vor der aktuellen Saison trafen beide Teams erst einmal aufeinander: In der Gruppenphase des UEFA-Pokal 2006/07 gewann Tottenham 1:0 in Leverkusen, Torschütze war Dimitar Berbatow.

Ihre höchste Europapokalniederlage kassierten die Spurs allerdings gegen eine Mannschaft aus dem Rheinland. 1995 gab es im UI-Cup ein 0:8 beim 1. FC Köln. Von 19 Spielen gegen deutsche Klubs haben die Spurs neun gewonnen und sieben verloren.

Ein besonderer Ort

Das Spiel findet in Wembley statt, was ungewöhnlich ist. Wegen des Umbaus ihres Stadions an der White Hart Lane spielt Tottenham seine Heimspiele in der Champions League in Wembley. Bayer-Chef Schade: "Das allein ist ja schon ein Traum."

In den Saisons 1998/99 und 1999/2000 war mit Arsenal schon einmal eine Mannschaft aus dem Norden Londons Heimteam in Wembley - Arsenal schied jeweils in der Vorrunde aus.

Personal

Allerdings gibt es bei Bayer personelle Probleme: Die Einsätze von Jonathan Tah (Oberschenkelblessur), Lars Bender (Fersenverletzung) und Ömer Toprak (muskuläre Probleme im Oberschenkel) sind fraglich. Spurs-Trainer Mauricio Pochettino hat gleichfalls Sorgen. Seine Mannschaft, zu deren Kader auch Heung-Min Son als ehemaliger Bayer-Profi und der frühere Kölner Kevin Wimmer gehören, ist in der Liga nach dem 1:1 gegen Meister Leicester zwar als einziges Team noch ungeschlagen. Aber: Tottenham wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Und auch für Pochettino gilt: Verlieren ist verboten.

Rückkehrer Schmidt

Roger Schmidt

Trainer Roger Schmidt kehrt zu diesem Spiel auf die Bank zurück, in Deutschland musste er zuletzt wegen neuerliche Ausfälligkeiten Spiele in Pokal und Bundesliga von außen verfolgen. "Unser Anspruch bleibt, einen der beiden ersten Plätze zu erreichen", sagte Schmidt. Er zeigte sich zuversichtlich, "weil ich den Willen der Mannschaft sehe".

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:



Tottenham: Lloris - Walker, Dier, Vertonghen, Rose - Wanyama, Eriksen - Sissoko, Son - Alli - Janssen.



Leverkusen: Leno - Jedvaj, Tah, Toprak, Henrichs - Baumgartlinger, Aranguiz - Brandt, Kampl - Hernandez, Volland.



Schiedsrichter: Jonas Eriksson (Schweden).

nch/dpa/sid | Stand: 02.11.2016, 08:30