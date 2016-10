Champions League, 3. Spieltag

Sebastian Rode versuchte es mit Humor. "Die Verletzten sind hier in Lissabon kein Thema. Die liegen ja in Dortmund auf den Massagebänken", sagte Dortmunds Mittelfeldspieler vor der Champions-League-Partie am Dienstag (18.10.2016) bei Sporting Lissabon.

Auch um die Misere mit acht Verletzten auszublenden, hat die Borussia bereits am Sonntag die Reise nach Portugal angetreten. Trainer Thomas Tuchel stellte sich demonstrativ hinter die verbliebenen Spieler: "Es gilt das volle Vertrauen für alle, die spielen." Im Kader für Lissabon sind allein fünf Spieler unter 20 Jahren, darunter zum Beispiel auch A-Junior Dzenis Burnic, der bisher noch keinen Profieinsatz hatte.

Jugend-Experiment erweitert

Früher als geplant muss der BVB auf die ganz Jungen bauen. Der in der Bundesliga nach seinem Platzverweis gegen Berlin für zwei Spiele gesperrte Emre Mor, Christian Pulisic und Felix Passlack werden wohl wieder in der Start-Formation stehen. Auch der gegen Berlin eingewechselte Ousmane Dembélé ist ein Kandidat für die erste Elf.

Beim 1:1 gegen das gut organisierte und körperlich starke Hertha BSC Berlin standen die Teenager bereits gemeinsam auf dem Platz und kamen teilweise an ihre Grenzen.

Hoffnung für die Abwehr

In Sporting Lissabon sieht Tuchel eine noch größere Herausforderung: "Sporting ist sehr robust und individuell sehr stark, eine Mannschaft ohne große Schwächen." Immerhin könnte es sein, dass dem BVB-Trainer die routinierten Lukas Piszczek und Sokratis zur Verfügung stehen.

Beide Defensivspezialisten sind raus aus der Gruppe der Rekonvaleszenten und nahmen in Lissabon am Mannschaftstraining teil. "Beide haben beschwerdefrei trainiert. Wir haben deshalb berechtigte Hoffnung, dass sie spielen können", bestätigte Tuchel. Auch Innenverteidiger Marc Bartra signalisierte, wieder einsatzbereit zu sein.

Wegweisende Partie

Auf der Verletztenliste bleibt mit Sven Bender, Erik Durm, Marco Reus, André Schürrle, Raphael Guerreiro, Gonzalo Castro, Marcel Schmelzer und Adrian Ramos eine Menge Erfahrung und Qualität.

Aber tatsächlich dürfen die personellen Sorgen für die Dortmunder im Estadio Jose Alvalade, in dem Sporting seit März neun Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, keine Rolle spielen. "Man muss kein Prophet sein, wenn man behauptet, dass die Spiele gegen Lissabon eine sehr bedeutende Wirkung für den Ausgang der Gruppe haben", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Rode setzt auf verbliebene Qualität

Real Madrid ist der große Favorit in Gruppe F. Dahinter könnte der Direktvergleich mit den Portugiesen in den kommenden beiden Spielen für Dortmunds Übwerwintern in der "Königsklasse" entscheidend sein.

Deshalb sind bei auch bei Rode die Massagebänke kein Thema mehr, wenn er an das Spiel denkt: "Trotz der vielen Verletzten haben wir immer noch eine schlagkräftige Truppe. Wir sollten auf unsere Qualitäten vertrauen."

Mögliche Aufstellungen:

Sporting Lissabon: Rui Patricio - Joao Pereira, Coates, Ruben Semedo, Zeegelaar - William Carvalho - Gelson Martins, Elias, Ruiz - Markovic, Dost

Dortmund: Bürki - Piszczek, Ginter, Bartra, Passlack - Weigl, Rode - Pulisic, Götze, Dembélé - Aubameyang

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Stand: 18.10.2016, 08:52