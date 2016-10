Zum Abschied gabs für Bas Dost Ende August warme Worte von Klaus Allofs, dem Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, mit auf den Weg. "Bas Dost war in seinen vier Spielzeiten beim VfL Wolfsburg mit seinen Toren häufig ein Erfolgsgarant, hatte aber auch mehrfach Pech mit schweren Verletzungen", sagte Allofs anlässlich der Verabschiedung des Niederländers. Für den war aber ohnehin das wichtiger, was ihm spätestens nach der Verpflichtung von Mario Gomez in Wolfsburg fehlte: Die Aussicht auf einen Stammplatz, Wertschätzung für seine Art Fußball zu spielen und nicht zu vergessen: die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu beweisen.

Dost genießt das Vertrauen

Die Trennung schien folgerichtig. Immer wieder kursierten Gerüchte über das Interesse englischer Vereine, Dost aber entschied sich für einen Wechsel zu Sporting Lissabon - und scheint damit die richtige Wahl getroffen zu haben. Trainer Jorge Jesus vetraut auf die Stärken des 27-Jährigen, dessen Auftrag sich im Spiel der portugiesischen Ballkünstler auf das beschränkt, was er schon in Wolfsburg am allerliebsten tat: Tore schießen. Bei vier Treffern steht Dost in vier Ligaspielen, in der Champions League traf er zudem gegen Legia Warschau.

Im Pokal gegen den Zweitligisten FC Famalicão ließ Jesus zuletzt die zweite Garde ran, Dost durfte sich den mauen 1:0-Erfolg von der Bank aus mit ansehen. Schonung für die wirklich wichtigen Aufgaben - wie das Champions-League-Heimspiel gegen Borussia Dortmund (18.10.). Dann wird es wieder auf den 1,96-Meter-Schlaks ankommen, schließlich hat Lissabon vor der Saison das Achtelfinale zum Ziel ausgerufen. In einer Gruppe mit dem BVB, den "Königlichen" von Real Madrid und dem bislang chancenlosen Außenseiter Legia Warschau ein ebenso mutiges wie ambtioniertes Ziel.

Jesus und sein Kapitän müssen zuschauen

Jorge Jesus mag vor dem Spiel gegen die Schwarz-Gelben die Statistik als Mutmacher für seinen Torjäger heranziehen. Sieben Spiele bestritt Dost im Trikot des VfL Wolfsburg gegen den BVB, dabei erzielte er zwei Treffer. Kein außergewöhnlicher Wert für einen Mittelstürmer wie Dost. In den letzten beiden Spielen war er aber je einmal erfolgreich. In Lissabon hoffen sie darauf, dass Dost seinen Lauf in der Champions League fortsetzt.

Adrien Silva muss verletzt passen

Kurios: Der 62-jährige Jesus wird die Partie nur von der Tribüne des Estadio José Alvalade verfolgen. Er hatte im ersten Gruppenspiel gegen Real Madrid derart heftig gegen eine Schiedsrichterentscheidung protestiert, dass er nachträglich für zwei Spiele gesperrt wurde. Zuschauen muss auch Sportings Mittelfeldmotor und Kapitän Adrien Silva, allerdings nicht aufgrund einer Sperre: Den Europameister legt eine Knieverletzung lahm. Eine herbe Schwächung für die "Löwen".

Stand: 18.10.2016, 08:00