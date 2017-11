Der FC Chelsea steht nach dem klaren 4:0 (2:0) gegen Karabach Agdam sicher unter den letzten 16 Mannschaften. Aus der englischen Premier League war das zuvor bereits Manchester United, Manchester City und Tottenham Hotspur gelungen. Nur der FC Liverpool muss bis zum letzten Spieltag warten - das Team von Trainer Jürgen Klopp hat aber ebenfalls beste Chancen aufs Achtelfinale.

Gegen die Aserbaidschaner aus Karabach traf Chelsea zweimal vom Punkt. Zunächst verwandelte Eden Hazard einen Foulelfmeter (22.). Dabei sah Rashad Sadygov auch noch Rot wegen einer Notbremse. Und beim zweiten Strafstoß ließ sich Cesc Fabregas die Chance nicht entgehen (73.). Zwischendurch hatte Willian aus dem Spiel heraus ein Tor erzielt (37.). Der Brasilianer setzte mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern dann auch den Schlusspunkt (85.).

Chelsea führt die Gruppe C nun an (10 Punkte). Es folgen der AS Rom (8), der mit einem Sieg gegen Atletico Madrid (3) noch vorbeiziehen könnte. Karabach ist Vierter (2).

Moskau gegen Benfica überlegen - und mit Glück

Spannender ist die Situtation in Gruppe A, wo es vor allem noch um die direkte Qualifikation geht. ZSKA Moskau erhöhte durch das hochverdiente 2:0 (1:0) gegen Benfica Lissabon den Druck auf den FC Basel, der am Abend auf Manchester United trifft.

Moskau war im eigenen Stadion das klar überlegene Team, hatte bei seinen Toren aber auch Glück. Beim 1:0 stand Torschütze Georgij Schenniko hauchzart im Abseits. Und beim 2:0 traf Jardel nach einer scharfen Hereingabe unglücklich ins eigene Tor (56.).

In der Gruppe A ist United mit 12 Punkten bereits durch. Moskau (9) liegt auf Platz zwei, es folgen der FC Basel (6) und Benfica (0).

red | Stand: 22.11.2017, 19:45