Champions League, 2. Spieltag

Gruppe A:

In Gruppe A hat der FC Arsenal mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi einen souveränen Heimsieg geschafft. Gegen den Schweizer Meister FC Basel gewannen die Londoner am Mittwoch (28.9.2016) durch zwei Tore von Theo Walcott mit 2:0 (2:0). Paris Saint-Germain machte einen Schritt aus seiner Liga-Krise und gewann ohne seinen deutschen Torwart Kevin Trapp bei Ludogorez Rasgrad mit 3:1 (1:1). Die Tore für den französischen Meister erzielten Blaise Matuidi (41.) und Edinson Cavani (57./61.).

Gruppe B:

Der SSC Neapel kam zu einem souveränen 4:2 (1:0) gegen Benfica Lissabon - die Italiener hatten zwischenzeitlich bereits 4:0 geführt. Marek Hamsik (20.), Dries Mertens (51./58) und Arkadiusz Milik (54., Elfmeter) trafen. Im zweiten Spiel der Gruppe trennte sich Besiktas Istanbul mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Andreas Beck 1:1 (1:0) von Dynamo Kiew.

Gruppe C:

Ilkay Gündogan kam mit Manchester City in einer turbulenten Partie der Gruppe C bei Celtic Glasgow nur zu einem 3:3 (2:2). Das Star-Ensemble schrammte dabei knapp an einer Blamage vorbei. Manchester, bei dem Nationalspieler Leroy Sane nicht zum Einsatz kam, tat sich über die gesamte Spielzeit schwer gegen aufopferungsvoll kämpfende Schotten, die durch einen Flugkopfball und einen Seitfallzieher von Moussa Dembele (3./47.) sowie ein Eigentor von Raheem Sterling (20.) dreimal in Führung gegangen. City fand in Person von Fernandinho (12.), Sterling (28.) und Nolito (55.) jedoch jedes Mal eine Antwort. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann zuzm ersten mal in dieser Saison ein Pflichstspiel nicht und liegt in der Gruppe von Borussia Mönchengladbach hinter dem FC Barcelona auf Platz zwei.

Gruppe D:

In der Gruppe des FC Bayern München trennten sich FK Rostow und der PSV Eindhoven 2:2 (2:2). Für die Russen waren es die ersten Tore und der erste Punkt in der Fußball-Königsklasse.

red/sid/dpa | Stand: 28.09.2016, 23:38