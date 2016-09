Gruppe E:

Während Leverkusen in Monaco den späten Ausgleich hinnehmen musste, mühte sich Tottenham in Moskau zu einem 1:0-Erfolg. Moskau betrieb eine Art Spielverweigerung, konnte zu keinem Zeitpunkt seine Champions-League-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Ex-Bayer-Stürmer Heung-Min Son traf in der 71. Minute zum Tor des Abends in der russischen Hauptstadt.

Gruppe F:

In der Gruppe von Borussia Dortmund bezwang Sporting Lissabon Legia Warschau mit 2:0 (2:0), ohne zu glänzen. Die Entscheidung fiel bereits vor dem Pausenpfiff, als der aus Wolfsburg gut bekannte Bas Dost zum 2:0 traf. Zuvor hatte Bryan Ruiz die Portugiesen in Führung gebracht.

Gruppe G:

Der englische Fußball-Meister Leicester City hat in der Champions League auch seine zweite Partie gewonnen. Nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Porto führt Leicester weiter die Gruppe G an. Der Algerier Islam Slimani sorgte mit seinem Kopfballtor in der 25. Minute für eine gelungene Königsklassen-Heimpremiere des Teams mit Abwehrspieler Robert Huth. Im Tor musste Ron-Robert Zieler wieder Platz für Kasper Schmeichel machen, der kurz vor Schluss Glück bei einem Pfostentreffer hatte. Der FC Kopenhagen folgt nach dem 4:0 (0:0) über den FC Brügge mit vier Punkten, Porto hat einen Zähler.

Gruppe H:

In der Gruppe H feierten Italiens Rekordmeister Juventus Turin mit Nationalspieler Sami Khedira und Europa-League-Champion FC Sevilla nach dem 0:0 im direkten Duell ihre ersten Erfolge. Für Juventus legten beim 4:0 (2:0) bei Dinamo Zagreb Miralem Pjanic (24.) und Gonzalo Higuaín (31.) schon vor der Pause die Basis für den Sieg. Für Zabreb war es die zweite klare Niederlage nach dem 0:3 in Lyon. Sevilla bezwang Frankreichs Vizemeister 1:0 (0:0), der Franzose Wissam Ben Yedder (53.) war aus Nahdistanz per Kopf erfolgreich.