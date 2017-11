Den Türken reichte in der Gruppe G einen Spieltag vor Schluss gegen den FC Porto ein 1:1 (1:1). Besiktas führt die Gruppe mit elf Punkten an. Porto folgt mit sieben Zählern.

Talisca egalisiert Portos Führung

RB Leipzig (4 Punkte) muss später am Abend beim französischen Meister AS Monaco gewinnen, um seine Chance auf die K.o.-Runde zu wahren. Im Kampf um Platz zwei spielt Leipzig am letzten Spieltag zu Hause gegen Besiktas, Porto empfängt Monaco.

Felipe brachte den Gast aus Porto mit 1:0 in Führung (29.). Der Brasilianer Talisca glich mit seinem dritten Tor im laufenden Wettbewerb zum 1:1 aus (43.). Der Deutsch-Türke Cenk Tosun, der früher bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stand, hatte den Treffer perfekt vorbereitet.

Last-Minute-Ausgleich für Maribor

In der Gruppe E trennten sich der russische Meister Spartak Moskau und NK Maribor aus Slowenien 1:1 (0:0). Ze Luis erzielte das 1:0 für Moskau (82.). Jasmin Mesanovic glich für die Gäste zum 1:1 in der Nachspielzeit aus (90.+3). Maribor ist damit trotzdem endgültig ausgeschieden und kann auch nicht mehr in die Europa League einziehen. Spartak ist mit sechs Zählern Gruppendritter, verpasste aber durch das späte Gegentor eine gute Ausgangslage gegenüber Liverpool (8 Punkte) und Sevilla (7), die am späteren Abend spielen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 21.11., ab 22.50 Uhr

dpa/red/sid | Stand: 21.11.2017, 19:55