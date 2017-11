Beim Sieg gegen den Titelverteidiger aus Spanien sorgten Dele Alli (27., 56.) und Christian Eriksen (65.) für den furiosen Sieg der Engländer. Cristiano Ronaldo gelang gut zehn Minuten vor dem Ende lediglich der Anschlusstreffer.

Durch die zwei weiteren Siege durch den FC Liverpool (3:0 gegen Maribor) und Manchester City (4:2 in Neapel) war es wieder einmal ein gelungener Europapokal-Abend für die englische Premier League.

Besiktas bleibt in Leipzig-Gruppe vorn

Besiktas Istanbul bleibt in der Gruppe von RB Leipzig derweil weiter unangefochten an der Spitze. Am vierten Spieltag der Champions League spielten die Türken im eigenen Stadion 1:1 (0:1) gegen den AS Monaco.

Vor wie immer frenetischen Fans gingen allerdings die Franzosen in Führung, als Rony Lopes kurz vor der Pause von einem Abwehrfehler profitierte und einschoss (45.). Besiktas glich per Foulelfmeter nur wenige Minuten später durch Cenk Tosun aus (54.). Besiktas hat in der Gruppe nun zehn Punkte und damit beste Chancen aufs Achtelfinale. Monaco kommt nur auf zwei Zähler.

sid/dpa | Stand: 01.11.2017, 19:54