Vorjahresfinalist Juventus Turin kam bei Sporting Lissabon nicht über ein 1:1 hinaus. Auch der FC Barcelona schaffte in Piräus keinen Sieg – die Katalanen mussten sich am Ende mit einem 0:0 zufrieden geben. Damit verpasste Barca den vorzeitigen Sprung in die Runde der letzten 16. Barcelona führt weiter vor Juventus in Gruppe D, Sporting Lissabon hat aber ebenfalls noch Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Klatsche für den FC Chelsea – Atletico mit kleiner Blamage

Besonders übel erwischte es den FC Chelsea. Der amtierende englische Meister verlor bei AS Rom überraschend hoch mit 0:3. Stefan El Shaarawy erzielte zwei Treffer, Diego Perotti erhöhte auf 3:0.

Die größte Überraschung gelang aber Karabach Agdam – die Aserbaidschaner holten bei Atletico Madrid sensationell einen Punkt. Der Finalist von 2014 und 2016 blieb durch das 1:1 (0:1) auch im zweiten Spiel gegen Karabach sieglos. Alle vier Teams haben hier noch Chancen auf die K.o.-Runde: Rom führt in Gruppe C (8) mit einem Punkt vor dem FC Chelsea, Atletico rangiert mit nur drei Zählern auf Platz drei vor Karabach (2).

18-jähriger Keeper zwischen Himmel und Hölle

Ein paar Favoritensiege gab es dann aber doch noch. Manchester United schlug Benfica Lissabon 2:0, und Basel unterlag im direkten Duell um Platz zwei ZSKA Moskau mit 1:2. ManUnited ist souveräner Tabellenführer (12) der Gruppe A, aber noch nicht endgültig qualifiziert, Basel und Moskau folgen mit jeweils sechs Zählern.

Tragische Figur im Old Trafford von Manchester war Benficas Torwart Mile Svilar. Der 18-Jährige, der vor zwei Wochen zum jüngsten Torhüter der Champions-League-Geschichte avanciert war, hielt zunächst einen Foulelfmeter von Anthony Martial (15.). Beim Führungstreffer für den englischen Rekordmeister lenkte der Belgier den Ball nach einem Pfostenschuss von Nemanja Matic unglücklich mit dem Rücken ins eigene Tor (45.). Daley Blind sicherte den Sieg vom Elfmeterpunkt (78./FE).

Spieler vom AS Rom jubeln über das Tor zum 1:0

Paris St. Germain bezwang den RSC Anderlecht sogar mit 5:0. Damit ist PSG – wie Bayern München – vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert. Spieler der Partie im Pariser Prinzenpark war PSG-Linksverteidiger Kurzawa, der drei der fünf Pariser Tore erzielte.

sid/dpa | Stand: 31.10.2017, 23:14