Die Süditaliener gewannen gegen den vom ehemaligen Fußball-Bundesliga-Coach Lucien Favre trainierten französischen Verein mit 2:0 (1:0). Dries Mertens (13.) und Jorginho (70./Foulelfmeter) trafen für den zweimaligen italienischen Meister. Die ohne Mario Balotelli und Wesley Sneijder angetretenen Gäste waren in der Offensive zu harmlos und beendeten das Spiel nach der Roten Karte gegen Vincent Koziello (79./grobes Foulspiel) und Gelb-Rot gegen Alessane Plea (81./Meckern) in doppelter Unterzahl.

Glasgow schafft fast das halbe Dutzend

Eine noch bessere Ausgangsposition verschaffte sich Celtic Glasgow. Die Schotten siegten vor heimischer Kulisse mit 5:0 (2:0) gegen FK Astana aus Kasachstan. Der fünfmalige Europa-League-Sieger FC Sevilla hat ebenfalls gute Chancen auf die Gruppenphase. Die Spanier feierten beim türkischen Club Istanbul Basaksehir einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg. Sergio Escudero und Wissam Ben Yedder trafen für das Team aus Andalusien.

Piräus in letzter Minute mit dem Siegtor

Auch Ex-Nationalspieler Marko Marin darf mit Olympiakos Piräus auf die Teilnahme an der lukrativen Gruppenphase in der Königsklasse hoffen. Der griechische Rekordmeister bezwang den kroatischen Champion HNK Rijeka mit 2:1 (0:1). Araujo Heber (42.) brachte die Gäste in Führung, Vadis Odjidja-Ofoe (66.) glich für Piräus aus. Leonard Zuta (83./Handspiel) sah bei Rijeka in der Schlussphase Gelb-Rot. In Überzahl sorgte Jacques-Alaixys Romao (90.+3) für den Heimsieg. Marin wurde in der 75. Minute ausgewechselt.

Hapoel Be'er Scheva gewann gegen NK Maribor mit 2:1 (2:1).

red/sid/dpa | Stand: 16.08.2017, 16:55