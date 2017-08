Champions League - Aus für Ajax und Salzburg

Beim heimstarken kroatischen Champion HNK Rijeka reichte ein 0:0 in der 3. Runde der Qualifikation am Mittwoch (02.08.17) nicht zum Weiterkommen, da die Österreicher im Hinspiel beim 1:1 einen Auswärtstreffer der Gäste zugelassen hatten. Zwei Treffer der Gäste wurden vor 8.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Rijeka wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Rijeka hat nun die Chance, über die Playoffs in die Gruppenphase der Königsklasse einzuziehen.

Marcel lässt Nizza jubeln

Auch Ajax Amsterdam verpasste gegen Nizza gleichfalls nicht den Sprung in die Playoffs. Die Niederländer mussten sich gegen das von Lucien Favre trainierte französischeTeam nach einem 1:1 im Hinspiel mit einem 2:2 begnügen.

Die 1:0-Führung der Gäste durch Arnaud Souquet nach drei Minuten drehten die Niederländer zwar zwischenzeitlich durch Treffer von Donny van de Beek (26.) und den Kolumbianer Davinson Sanchez (56.). Doch Vincent Marcel (79.) machte mit dem entscheidenden zweiten Auswärtstreffer den Weg für Nizza in die Playoffs frei. Bei Ajax wurde der von Schalke gekommene Klaas-Jan Huntelaar erst in der 82. Minute eingewechselt und konnte seinem Team nicht mehr zum Sieg verhelfen.

Bern schafft Überraschung

Für eine Überraschung sorgten die Young Boys Bern, die Dynamo Kiew nach einem 1:3 im Hinspiel mit 2:0 besiegten und gleichfalls aufgrund der Auswärtstorregel in die Playoffs ziehen.

dpa/red | Stand: 02.08.2017, 22:53