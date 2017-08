Champions League - wer schafft es in die Playoffs?

Die TSG wird am 15./16. und 22./23. August auf eines der neun Teams treffen, die sich wie die Kraichgauer über den "Ligaweg" und nicht über den "Meisterweg" qualifiziert haben. Das sind bisher die gesetzten FC Sevilla, SSC Neapel und der FC Liverpool, sowie Sporting Lissabon und eben Hoffenheim.

Koeffizient beeinflusst Gegnerauswahl

Da allerdings der Klub-Koeffizient die Auslosung zusätzlich beeinflusst und die fünf Teams mit dem höheren Koeffizienten jeweils auf die fünf anderen Klubs aus ihrem Qualifikationsweg treffen und Hoffenheim als Neuling definitiv zu den fünf niedrigeren Mannschaften gehört, droht ein starker Gegner. Neben den vier genannten Konkurrenten könnte der Gegner auch aus den Partien Steaua Bukarest - Viktoria Pilsen, OGC Nizza - Ajax Amsterdam, Dynamo Kiew - Young Boys Bern, AEK Athen - ZSKA Moskau und Club Brügge - Istanbul Basaksehir kommen.

In diesen Begegnungen sind die Vorzeichen nach den Hinspielen größtenteils noch ziemlich offen - nur ZSKA Moskau, das auswärts in Athen mit 2:0 gewann, kann schon mal anfangen, für die nächste Runde zu planen, auch Kiew hat nach dem 3:1 gegen die Young Boys gute Karten, hat allerdings ein Auswärtstor hinnehmen müssen. Alle anderen Spiele aus dem "Ligaweg" endeten Remis, Istanbul und Pilsen haben dank drei, beziehungsweise zwei erzielter Auswärtstreffer für ihre Rückspiele leichte Vorteile.

Starker Gegner droht - Historie lässt hoffen

Ein Aufeinandertreffen mit Basaksehir, AEK, Bern und Nizza wäre aber aufgrund der Koeffizienten nicht möglich - die Chance, dass ein international renommierter Klub letztendlich die Hürde für die Mannschaft von Julian Nagelsmann wird, ist also sehr groß. Sevilla, Neapel, Liverpool stehen als drei von fünf Kandidaten fest, dazu kommen wahrscheinlich Ajax, Kiew, Sporting oder Moskau.

Wiederum dürften die meisten dieser Mannschaften wohl auch gern auf ein Aufeinandertreffen mit der spielstarken TSG verzichten. Auch die Historie würde dem Tabellenvierten der Vorsaison gute Karten einräumen: Seit der Saison 2009/10 scheiterte nur einmal ein Verein aus Deutschland in den Playoffs, nämlich Borussia Mönchengladbach in der Spielzeit 2012/13 gegen Dynamo Kiew - das möglicherweise Gegner der Mannschaft aus Sinsheim sein könnte.

Hagi-Klub auf dem Vormarsch

Gheorghe Hagi feiert die Meisterschat mit den Spielern von Viitorul Constanta

Auf dem anderen Weg, dem "Meisterweg", tummeln sich ein paar Exoten - zumindest auf der europäischen Fußballbühne sind sie wohl als solche zu bezeichnen. Da wäre beispielsweise der rumänische Meister FC Viitorual Constanta, der erstmals überhaupt in der Qualifikation zur Königsklasse antritt und in Trainer und Eigentümer Gheorghe Hagi einen durchaus prominenten Mann in ihren Reihen hat.

Der Verein wurde 2009 aus der Fußballschule der rumänischen Fußball-Ikone gegründet und hat seither einen steilen Aufstieg hinter sich, der andauern könnte: Gegen Apoel Nikosia gewann Constanta das Hinspiel im eigenen Stadion mit 1:0. In der Liga setzte es jedoch in drei Spielen schon zwei Pleiten.

Salzburg und Celtic bangen

Fast schon standesgemäß tut sich RB Salzburg erneut relativ schwer und könnte zum zehnten Mal die Teilnahme an der Königsklasse verpassen. Die Österreicher spielten im Hinspiel im eigenen Stadion nur 1:1 gegen den kroatischen Meister HNK Rijeka und mussten dabei sogar einem Rückstand hinterherlaufen. Auch Celtic Glasgow tat sich im eigenen Stadion beim 0:0 gegen Rosenborg Trondheim schwer und darf in Norwegen nun keinesfalls verlieren.

Um die Chance auf eine erste Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase spielen im direkten Duell unter anderem auch Karabakh Agdam aus Aserbaidschan und Sheriff Tiraspol aus Moldawien. In der Europa League schafften beide Teams bereits mehrmals den Einzug in die Gruppenphase, nun soll es auch mal mit der Königsklasse klappen.

Nach dem 0:0 im Hinspiel in Aserbaidschan hofft man in Tiraspol, das übrigens die Hauptstadt des nicht anerkannten Staats Transistrien ist, der aber völkerrechtlich zu Moldawien gehört, unter anderem auf die Tore von Stefan Mugosa. Der Montenigriner bringt es in der 2. Bundesliga auf 59 Spiele und sechs Treffer für vier Vereine und spielt seit dieser Saison für Tiraspol. Die Auslosung der Playoffs findet übrigens schon am Freitag den 4. August in Nyon statt.

Stand: 01.08.2017, 11:45