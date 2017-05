Die Champions League nimmt Form an

Samstag, 15.30 Uhr, neun Spiele. So läuft das in der Bundesliga an den letzten beiden Spieltagen, um Wettbewerbsverzerrungen möglichst auszuschließen. Andere Verbände sehen das nicht ganz so eng. Bevor die Premier League am Sonntag (21.05.17) ihre Saison mit zehn Parallelansetzungen beendet, stehen unter der Woche noch Nachholspiele an. Am Dienstag etwa empfängt der Tabellenfünfte FC Arsenal den Absteiger AFC Sunderland. Manchester City empfängt als Tabellenvierter West Bromwich Albion. Erst am späten Donnerstagabend nach der kaum relevanten Partie zwischen Leicester City und Tottenham Hotspur wird die Tabelle ein einheitliches Bild bieten.

In Spanien wird es am letzten Spieltag für zehn Partien sogar an drei Tagen sechs verschiedene Anstoßzeiten geben. Die beiden verbliebenen Meisterschaftskandidaten beschließen die Saison der Primera Division am Sonntag ab 20 Uhr. Der FC Barcelona empfängt SD Eibar, Real Madrid tritt beim FC Malaga an. Zuvor haben die Madrilenen noch die Chance, einen Vorsprung von drei Punkten zu erspielen, denn am Mittwoch steht für sie noch ein Nachholspiel bei Celta Vigo an.

Gute Chancen für Donezk auf ersten Lostopf

Ebenfalls am Mittwoch kann AS Monaco den Meistertitel gewinnen. Dazu würde in einem Nachholspiel gegen AS St. Etienne schon ein Unentschieden reichen. Paris Saint-Germain wäre dann endgültig als Tabellenzweiter der Ligue1 für die Gruppenphase der Champions League 2017/18 qualifiziert und damit ohne Chance, in den ersten Lostopf zu gelangen. Darin finden sich außer dem Titelverteidiger, also Real Madrid oder Juventus Turin, auch die Meister aus Spanien, Deutschland, England, Italien, Portugal, Frankreich und Russland. Sollte der Titelverteidiger nationaler Meister werden, was bei Real und auch Juventus gut der Fall sein kann, würde Schachtar Donezk als Meister der Ukraine in den ersten Lostopf rücken.

Der Gewinner der Europa League, also Ajax Amsterdam oder Manchester United, steigt in den Playoffs in die Champions League ein. Sicher in der Gruppenphase wäre er nur, falls sich der Gewinner der Champions League nicht über die nationale Liga qualifiziert, was bei Real Madrid und Juventus Turin ausgeschlossen werden kann.

Zu den sportlich bereits sicher für die Gruppenphase qualifizierten Mannschaften gehört mit RB Leipzig ein zweiter Bundesligist. Ob der Tabellenzweite aber tatsächlich starten darf, muss die UEFA entscheiden. Der europäische Verband wird - vermutlich Mitte Juni - darüber befinden, ob die Leipziger so sehr vom österreichische Meister aus Salzburg entflochten sind, dass sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Leipzig und Salzburg werden vom selben Konzern unterstützt.

So sieht die Champions League 2017/18 aus