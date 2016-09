Ein Doppelschlag von Manchesters Torjäger Sergio Aguero brachte die Gladbacher schon in der ersten halben Stunde auf die Verliererstraße. Zunächst nutzte der Argentinier eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Fohlen und spitzelte den Ball an Torwart Yann Sommer vorbei ins Tor (9.).

Dann verwandelte Aguero einen berechtigten Foulelfmeter souverän (27.) - Christoph Kramer hatte den gut spielenden Ilkay Gündogan an der Strafraumgrenze gelegt. Kramer, der einen ganz schlechten Tag erwischt hatte, wurde noch in der ersten Hälfte ausgewechselt. Für ihn kam Julian Korb.

Manchester mit Chancen für weitere Tore

Doch Manchester blieb das klar bestimmende Team. Mit etwas mehr Präzision hätten die prominent besetzten Engländer klarer führen können. In der Elf von Trainer Pep Guardiola zog unter anderem der bärenstarke Kevin de Bruyne die Fäden.

Gladbach musste bei der Partie allerdings auf viele Fans verzichten müssen. 1800 wären am Vortag dabei gewesen. Nach der Regenabsage vom Dienstag waren jetzt am Mittwoch nur noch wenige Hundert im Stadion. Sie wurden von Max Eberl per Handschlag auf der Tribüne begrüßt.

City lässt Gladbach laufen

Ilkay Gündogan

Nach der Pasue änderte sich an der Überlegenheit Manchesters nichts. Die Engländer erorberten durch aggressives Pressing immer wieder früh den Ball, Gladbach lief vor allem hinterher. Die Fohlen konnten kaum einmal für Entlastung sorgen.

Und auch in der Torschussstatistik führten die Engländer ganz klar. Nur das Tor trafen sie zunächst nicht. Zum Beispiel Raheem Sterling, der in der 73. Minute freistehend an Yann Sommer scheiterte.

Aguero trifft zum dritten Mal

Dann musste es also wieder Aguero richten. Nach einem Sterling-Pass lief der Angreifer alleine auf Sommer zu, umkurvte den Keeper und schob ein (75.). Den Schlusspunkt setzte Kelechi Iheanacho, der eine Vorlage des eingewechselten Leroy Sane nutzte (90.).

"Der Wucht und der Klasse des Gegners waren wir nicht gewachsen" , konstatierte Trainer André Schubert. Eberl ergänzte: "Wir sahen letztes Jahr gegen Manchester City gut aus, heute haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die wahrscheinlich um den Titel mitspielt. Sie sind zwei, drei Schritte weiter."

Am Ende durften die Gladbacher, obwohl sie eine engagierte Leistung geboten hatten, froh sein, nicht noch deutlich höher verloren zu haben. Am 2. Spieltag wird es für die Fohlen nicht einfacher - dann kommt der FC Barcelona in den Borussia Park. City trifft auf Celtic Glasgow.