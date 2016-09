Champions League

An der Dortmunder Überlegenheit änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. Und wieder sechs Minuten nach dem Anpfiff klingelte es im Legia-Tor. Dembelé scheiterte mit einem Schuss aus zehn Metern noch an der Warschauer Abwehr, doch Guerreiro knallte den Abpraller aus gut 14 Metern mit seinem linken Fuß humorlos flach ins rechte Eck (51.).

Castro kommt und trifft mit seinem ersten Ballkontakt

Eine Viertelstunde vor Schluss durfte dann auch Einwechselspieler Gonzalo Castro jubeln. Mit seinem ersten Ballkontakt verwertete er eine präzise Hereingabe von Christian Pulisic und musste am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten. Den Schlusspunkt setzte Pierre-Emerick Aubameyang eine Minute vor dem Ende. Castro bediente den Gabuner mit einem tollen Pass durch die Schnittstelle der Innenverteidiger und Dortmunds Torjäger überlupfte Legia-Schlussmann Malarz gefühlvoll.