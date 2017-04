Der Argentinier war auch maßgeblich daran beteiligt, dass Juves Generalprobe in der Liga geglückt ist. Beim 2:0 zu Hause gegen Chievo Verona erzielte Higuain seine Saisontore Nummer 20 und 21. "Es ist gut, mit einem Heimsieg in die große Herausforderung am Dienstag zu gehen" , sagte Nationalspieler Sami Khedira.

Barcelona zuletzt mit Schwächen

Sami Khedira

Der FC Barcelona hat dagegen in der Liga zuletzt gepatzt. Die Katalanen verloren am Wochenende mit 0:2 beim FC Malaga. Stürmerstar Neymar flog dazu auch noch mit Gelb-Rot vom Platz und muss wegen eines höhnischen Applaus in Richtung des Vierten Offiziellen eine Sperre für den Clasico gegen Real Madrid am 23. April fürchten. Der Erzrivale aus Madrid ist dem FC Barcelona in der Primera Division auf drei Punkte enteilt und hat zudem noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Wenig Grund zum Jubeln also für den fünfmaligen Champions-League-Sieger. " In Turin wird das anders" , versprach Trainer Luis Enrique.

Doch auch in der Königsklasse geriet der FC Barcelona zuletzt kräftig ins Wanken. Durch das 6:1-Wunder im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain ist das Team vom Luis Enrique dem K.O. gerade noch so von der Schippe gesprungen. Aber so ein Comeback gibt natürlich auch Selbstvertrauen. "Wir gehen mit positiver Energie nach Turin" , twitteter Torhüter Marc-Andre ter Stegen. Auch Juve-Trainer Massimiliano Allegri glaubt nicht an einen weiteren Aussetzer Barcelonas: "Wenn man Spieler wie Messi, Iniesta, Suarez und Neymar hat, dann vergeigt man Spiele nicht sehr oft."

Busquets wird fehlen

Barca-Kapitän Andres Iniesta (r.)

Barcas Kapitän Andres Iniesta hat jedoch Respekt vor dem Gegner: "Sie haben zum einen eine starke Defensive, wie viele italienische Teams. Dazu haben sie Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir wollen das Duell für uns entscheiden."

Fehlen wird den Katalanen der gesperrte Sergio Busquets. Aleix Vidal (Knöchel), Arda Turan (Leiste) und Rafinha (Knie) fallen ebenfalls aus. Juve hat dagegen keine Ausfälle zu beklagen. Stürmer Mario Mandzukic musste am Wochenende gegen Chievo Verona noch mit Knieproblemen aussetzen, ist aber im Mannschaftstraining und wird am Dienstag auf der Bank sitzen.

Besondere Spiele für Dani Alves

Ein besonderes Duell erwartet Juves Außenverteidiger Dani Alves. Viele Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag, spielt der Brasilianer seit dieser Saison für Juventus Turin. Seinen Abschied aus Barcelona hat er bis heute noch nicht überwunden. In einem Interview mit der spanischen Zeitung ABC bezeichnete Alves die Barca-Verantwortlichen kürzlich als "falsch und undankbar" .

Alves will also seine persönliche Rache. Und vielleicht will Juventus ja doch eine Revanche für die Finalniederlage von 2015, auch wenn sie das nicht zugeben wollen.

