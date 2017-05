In der 10., 73. und 86. Minute traf Ronaldo - und versuchte sich in Bescheidenheit: "Ich muss die Mannschaft beglückwünschen", sagte er. "Sie hat überragend gespielt - ich musste dann nur noch die drei Tore machen." Diese drei Tore zeigten wieder einmal, welche Bedeutung Ronaldo für seine Mannschaft hat.

Ronaldo trifft, wenn es drauf ankommt

Cristiano Ronaldo im Spiel gegen Atlético Madrid

Beeindruckend sind vor allem die Zahlen, die Ronaldo liefert. 103 Tore hat er mittlerweile in der Champions League erzielt. Und zwar mehrheitlich dann, wenn es drauf ankommt - 52 in der K.o.-Phase, 51 in der Vorrunde. Damit führt er die ewige Torjägerliste der Champions League klar vor Lionel Messi (94), Raul (71) und Ruud van Nistelrooy (56) an. Mehr Tore als Atlético Madrid in der Champions League hat er damit außerdem erzielt.

Zum siebten Mal gelang Ronaldo ein Dreierpack in der Königsklasse. Ronaldo ist zudem der einzige Spieler des Wettbewerbs, dem bereits zwei Mal 16 oder mehr Treffer in einer Saison geglückt sind. Die 17 erzielten Treffer aus der Spielzeit 2013/14 bleiben Bestmarke des Wettbewerbs - damals wurde er wie in vier anderen Saisons Torschützenkönig des Wettbewerbs, in dieser Saison fehlen noch zwei Tore, um an dem bereits mit Barcelona ausgeschiedenenen Messi vorbeizuziehen.