Fabelwerte für einen Spieler jeden Alters, doch Mbappé ist eben gerade erst 18 Jahre jung und ist die Geheimwaffe eines Teams, das wohl nicht nur französischer Meister wird, sondern eben auch die Chance hat, ins Endspiel der Champions League vorzustoßen. Für die französische Nationalmannschaft hat er inzwischen übrigens auch schon zwei Partien absolviert.

Mbappés Vielseitigkeit

Mbappés Treffsicherheit wirkt beinahe traumwandlerisch und erklärt sich unter anderem durch dessen Vielseitigkeit. Mit beiden Füßen torgefährlich streut er mit seinen 1,78 Metern immer mal wieder auch ein Kopfballtor ein, ist dabei pfeilschnell und dribbelstark, aber nicht so verschnörkelt wie beispielsweise sein ähnlich hoch veranlagter Landsmann Ousmane Dembélé vom BVB.

Auch physisch wirkt Mbappé "fertiger", bringt bereits eine gewisse Robustheit mit und setzt seinen Körper erstaunlich gewinnbringend ein. Eine Fähigkeit, die er sich möglicherweise auch von seinem Partner im Sturmzentrum Radamel Falcao abgeschaut hat - der Kolumbianer gehört in dieser Kategorie wohl zur absoluten Weltspitze.

Jardims förderliches System

Falcaos Anwesenheit und das System, das Trainer Leonardo Jardim mit seiner Mannschaft spielen lässt, sind weitere Gründe, die den östlich von Paris in Bondy geborenen Angreifer so erfolgreich agieren lassen. Weil Falcao, der es auch schon auf 28 Pflichtspieltreffer bringt, neben Mbappé spielt, hat dieser es meist mit nur einem Gegenspieler zu tun - den Kolumbianer frei stehen zu lassen ist für Abwehrreihen eben auch keine Option. In den entstehenden Eins-gegen-Eins-Situationen ist Mbappé aufgrund seines nahezu vollkommenen offensiven "Skillsets" dann kaum zu halten.

Im Duo kaum zu stoppen: Kylian Mbappé und Radamel Falcao

Die ebenfalls noch sehr jungen Flügelspieler Thomas Lemar und Bernardo Silva sind in dem aktuellen System stets in der Lage, den Ball gefährlich direkt vor das Tor zu spielen, wo meist Falcao lauert, oder ihn weiter zurück auf den durchstartenden oder wartenden Mbappé zu legen - für die meisten Abwehrreihen ist das kaum zu verteidigen. Als einzelner echter Stoßstürmer wäre er jedoch nicht unbedingt geeignet, höchstens als Speerspitze, wenn man sich ausschließlich aufs Kontern verlegt. Doch seine Stärken spielt der zunächst als Flügelspieler eingeplante Franzose am besten aus, wenn er die Tempo-Komponente eines Doppelsturms sein darf.

"Nur vier Vereine können ihn sich leisten"

Kein Wunder, dass der Mann mit der Nummer 29 Begehrlichkeiten bei sämtlichen Top-Adressen Europas geweckt hat. Sein Vertrag läuft bis 2019. Aktuell könnten die Monegassen, die aber bekanntermaßen nicht unbedingt auf hohe Transfereinnahmen angewiesen sind, angeblich eine beinahe dreistellige Millionensumme für ihn bekommen, die wohl auch ansatzweise schon einmal im Raum stand - das deutete zumindest Berater Pascal Boisseau jüngst an. Boisseau schob im Gespräch mit "L'Equipe" nach: "Aktuell gibt es nur vier Vereine, die sich ihn überhaupt leisten können: Barcelona, Real Madrid, Manchester City und United."

Es deutet momentan einiges darauf hin, dass Mbappé nicht den Weg prominenter Ex-Monegassen wie Anthony Martial (zu Manchester United) oder James Rodriguez (zu Real Madrid) gehen wird, die nach kurzer, erfolgreicher Zeit im Fürstentum den Weg zu einem der "Big Player" Europas wechselten und bei ihren neuen Teams zumindest Schwierigkeiten hatten, zu absoluten Leistungsträgern zu werden.

Eine Vertragsverlängerung steht im Raum, genauso könnte es aber sein, dass Mbappé einfach noch bis 2018 in Monaco bleibt und dann den Sprungt wagt. Ein sofortiger Wechsel erscheint aktuell ziemlich unwahrscheinlich, auch angesichts der möglichen, abschreckenden Forderung von 100 Millionen Euro aufwärts für einen Transfer zur kommenden Spielzeit.

Meisterstück gegen Juve?

Der FC Barcelona um Neymar (r.) biss sich an Juve und Leonardo Bonucci (l.) die Zähne aus

Vielleicht würden Europas "Größte" ihr Bemühen um die Dienste des Juwels ja aber noch einmal intensivieren, wenn es ihm tatsächlich gelänge, auch die Defensive von Juventus Turin in den Halbfinals schwindelig zu spielen. Ganze zwei Gegentreffer musste die nämlich bisher in zehn Partien der Champions League hinnehmen, das Offensivensemble des FC Barcelona biss sich beispielsweise die Zähne aus. Der Juve-Defensiv-Verband aus Keeper Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini und Andrea Barzagli ist an Erfahrung und Abgeklärtheit im Weltfußball aktuell unerreicht.

Andererseits muss man sich die Frage stellen wie wahrscheinlich es war, dass ein zum Saisonstart noch 17-Jähriger in seiner ersten vollen Seniorensaison für den französischen Tabellenführer 35 Scorerpunkte sammeln und Borussia Dortmund und Manchester City nahezu im Alleingang aus der Champions League schießen würde. Für Kylian Mbappé scheint es aktuell keine Grenzen zu geben - gegen Juventus darf er sein vorläufiges Meisterstück probieren.

