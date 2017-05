Der 29-Jährige gilt nicht erst seit seinem Wechsel nach Turin für 90 Millionen Euro vor dieser Saison als einer der besten Mittelstürmer der Welt und hat für Real Madrid, den SSC Neapel, River Plate, Juve und die argentinische Nationalmannschaft bisher beinahe 300 Pflichtspieltore erzielt. Da mutet es schon etwas merkwürdig an, dass er noch nie einen internationalen Titel gewinnen konnte.

"Nur" nationale Titel

Mit den Madrilenen schaffte er es nie bis ins Endspiel der Königsklasse, scheiterte auch mit Neapel in der Europa League an dieser Aufgabe, und mit der Nationalmannschaft setzte es in der Copa America zwei und bei der Weltmeisterschaft eine Finalniederlage(n). Drei spanische Meisterschaften, ein spanischer Pokalsieg, ein italienischer Pokalsieg und in beiden Ländern jeweils der Gewinn des Supercups stehen in Higuains Titelsammlung.

Dazu wird sich aller Voraussicht nach bald der Meistertitel in der Serie A gesellen, den sein Team bei acht Punkten Vorsprung und noch drei zu absolvierenden Partien am Wochenende einfahren kann und an dem er mit aktuell 24 Ligatreffern in 35 Einsätzen großen Anteil hatte.

In großen Spielen nicht immer voll da

Doch seine beeindruckende Karriere-Torquote, die er für die Nationalmannschaft und seine Klubs aufweist, wäre noch besser, wenn er in der Königsklasse nicht immer mal wieder Ladehemmung hätte. Vor dieser Saison brachte Higuain es in 53 Spielen der Champions League auf 13 Treffer - ordentlich, aber angesichts seiner eigentlichen Fähigkeiten auch ausbaufähig.

Bezeichnende Finalszene: Manuel Neuer und Gonzalo Higuain

Auch aus dem WM-Finale 2014 gegen Deutschland bleibt vor allem seine ziemlich kläglich vergebene Torgelegenheit nach 20 Spielminuten im Kopf, als er nach einem Querschläger mutterseelenallein auf das deutsche Tor zulief und den Ball unbedrängt deutlich am Kasten vorbeischoss. Au0ßerdem prallte er schmerzhaft mit Keeper Manuel Neuer zusammen und erzielte ein Abseitstor und wurde dabei bei seinem Jubellauf zurück - Prädikat: "Gebrauchter Tag".

Aktuell in Topform

Angesichts seiner nationalen Titelsammlung, die er bei der "alten Dame" wohl in den nächsten Jahren ausbauen wird, von einem "Unvollendeten" zu sprechen, wäre absolut übertrieben - andere herausragende Spieler seiner Generation wie beispielsweise Dortmunds Unglücksrabe Marco Reus würden sich die Finger nach einer solchen Pokalvitrine lecken. Doch so ein bisschen haftet dieser Makel noch an dem 1,85 m großen Sturmtank, den man bei seinem Debüt für Juve angesichts offensichtlicher leichter Gewichtsprobleme noch verhöhnt hatte - allerdings nur für sehr kurze Zeit.

90-Millionen-Mann: Gonzalo Higuain bei seinem Wechsel zu Juve

Denn Gonzalo Gerardo Higuain, so der volle Name, befindet sich seither in bestechender Form - nicht nur körperlich. Zusätzlich zu seinen Ligatoren hat er bereits fünf Treffer in der Königsklasse markiert, zwei ganz wichtige davon im Halbfinalhinspiel gegen den AS Monaco.

Endspiel gegen den Ex-Klub?

Es ist bereits jetzt statistisch gesehen seine erfolgreichste Saison auf internationalem Parkett und angesichts der Tatsache, dass das Rückspiel in Turin stattfindet und man mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel bereits mit einem Bein im Finale in Cardiff steht, ist seine erste Endspielteilnahme in diesem so wichtigen Wettbewerb zum Greifen nah.

Dort würde der Gegner voraussichtlich Real Madrid heißen - der Klub also, für den er in 264 Spielen 122 Tore erzielte und 56 Vorlagen gab und bei dem er trotzdem nicht so richtig geliebt wurde, weil er und seine Teamkollegen in seiner Zeit in der spanischen Hauptstadt eben keinen internationalen Titel gewannen. Und auch wenn Gonzalo Higuain kein klassischer "Unvollendeter" ist, würde der Gewinn des Henkelpotts gerade gegen seinen alten Klub seine Karriere wohl dennoch schon jetzt irgendwie abrunden.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 9.5., 22.50 Uhr

Stand: 09.05.2017, 08:30