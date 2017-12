Starke Engländer

Die Premier League hat die Vorrunde dominiert. Als erste Liga in der Geschichte der Champions League stellen die Engländer fünf Mannschaften im Achtelfinale. Manchester United, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur sind weiter. Aus Spanien sind dagegen nur drei Teams dabei, aus Italien nur zwei und aus der Bundesliga mit den Bayern gar nur eines.

Desaströse BVB-Bilanz

So ist die deutsche Bilanz desaströs. 1899 Hoffenheim erwischte es schon in der Qualifikation, in der Gruppenphase schieden Borussia Dortmund und RB Leipzig aus. Der BVB lieferte dabei eine peinliche Vorstellung ab. 2013 noch im Finale der Königsklasse, schaffte das Team in sechs Vorrundenspielen keinen Sieg - nicht einmal gegen Apoel Nikosia. Dass sie mit zwei Punkten noch Gruppendritter wurden, ist ein Novum in der Champions League. Leipzig schlug sich mit sieben Punkten achtbar, scheiterte aber wohl an seiner Unerfahrenheit. In einer Gruppe mit Besiktas Istanbul, dem FC Porto und dem AS Monaco wäre mehr drin gewesen.

Video starten, abbrechen mit Escape RB Leipzig unterliegt Besiktas - die Tore | Tagesthemen | 06.12.2017 | 00:54 Min. | Verfügbar bis 13.12.2017 | Das Erste

Überraschungen und Enttäuschte

Apropos Besiktas: Die Türken sind die Überraschung der Vorrunde und gewannen die Gruppe G am Ende souverän. Auch Schachtjor Donezk steht im Achtelfinale. Die Ukrainer ließen den SSC Neapel hinter sich. Enttäuschung dagegen bei Atletico Madrid. 2016 standen die Spanier noch im Finale, jetzt kam das Aus schon in der Vorrunde. Auch Stadtrivale Real kann nicht glücklich sein. Der Titelverteidiger wurde hinter Tottenham in seiner Gruppe nur Zweiter.

Ronaldo treffsicher

An Cristiano Ronaldo lag es nicht. In der heimischen Primera Divison erzielte er bisher zwar nur zwei Treffer, in der Champions League dreht der Portugiese wie gewohnt auf. Mit neun Treffern führt der Mann von Real Madrid die Torschützenliste an. Beim 3:2 gegen Borussia Dortmund erzielte der Weltfußballer sein 114. Tor in der Königsklasse - auch das ist Spitze.