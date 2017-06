Madrid gewann das Endspiel in Cardiff am Samstagabend (03.06.17) nach einer starken zweiten Hälfte mit 4:1 (1:1) und konnte sich dabei einmal mehr auf Cristiano Ronaldo verlassen. Der portugiesische Superstar sicherte sich mit seinen Saisontreffern elf und zwölf (20., 64.) den Torjägertitel der Champions League. Das zwischenzeitliche 2:1 für Real besorgte Casemiro (61.), Marco Asensio schraubte das Ergebnis in die Höhe (90.). Juventus verlor trotz des sehenswerten Treffers von Mario Mandzukic (27.) zum fünften Mal ein Endspiel in der Königsklasse. Turins Juan Cuadrado sah in der 84. Minute noch Gelb-Rot, er soll Sergio Ramos abseits des Balles auf den Fuß getreten haben.

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos (bis 89.) war als zentraler Mittelfeldspieler erneut eine der Stützen bei Real und feierte seinen dritten Champions-League-Titel. Bei Juventus zeigte Sami Khedira eine ordentliche Leistung, konnte die Gegentreffer aber auch nicht verhindern. In der gesamten Champions-League-Saison hatte Turin zuvor nur drei Treffer zugelassen - gegen Real kassierte Torhüter Gianluigi Buffon die gleiche Zahl in 90 Minuten. Der dritte Deutsche auf dem Rasen, Schiedsrichter Felix Brych, leitete die hitzige Partie souverän.

Schneller Fußball, schöne Tore

Das Finale hatte rasant begonnen mit Tempofußball von beiden Teams. Auch technisch genügte die Partie höchsten Ansprüchen, zum Beispiel bei Reals Führungstreffer: Toni Kroos treibt den Ball auf links durchs Mittelfeld, spielt weiter zu Karim Benzema, der weiter zu Ronaldo. Der Torjäger passt auf rechtsaußen, bekommt den Ball von Daniel Carvajal flach an den Strafraum zurück - und trifft mit der Seite flach in die linke Ecke.

Noch schöner ist der Ausgleich nur sieben Minuten später, Turin wie beim Fußballtennis: Alex Sandro flankt nach einem weiten Pass volley von links, Gonzalo Higuain nimmt den Ball mit der Brust an, spitzelt ihn volley zu Mandzukic weiter. Der Ex-Bundesligaprofi legt sich den Ball mit der Brust vor - und versenkt ihn aus zwölf Metern per Fallrückzieher rechts oben im Madrider Tor.