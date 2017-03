Pep Guardiola hatte sich sein Jubiläum sicherlich anders vorgestellt. Der Teammanager des englischen Premier-League-Klubs Manchester City stand im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim AS Monaco zum 100. Mal in einem internationalen Spiel an der Seitenlinie. Das Weiterkommen war fest eingeplant. Doch es kam anders. Nach dem 5:3-Sieg im Hinspiel kassierten die Citizens in Frankreich eine 1:3-Pleite - und schieden wegen der Auswärtstor-Regel aus.

Großes Ziel, frühes Scheitern

Auch Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan war wohl restlos bedient. Der schwerreiche Klub-Besitzer hatte Guardiola im vergangenen Jahr mit nur einem Ziel nach England gelockt - den Sieg in der Champions League. Der vermutlich beste Trainer der Welt sollte den Himmelblauen den Zutritt zum europäischen Fußball-Adel verschaffen. Schließlich hatte er zuvor den FC Barcelona vier Jahre zum Nonplusultra im Weltfußball geformt und war auch beim FC Bayern erfolgreich. Seit 2008 hatte der spanische Coach in der Champions League immer das Halbfinale erreicht. Zweimal holte er mit Barca gar den Titel. Jahrelang hatte Sportdirektor Txiki Begiristain seinen Landsmann umworben.

Citys Hoffnungen in dieser Saison waren berechtigt. Im vergangenen Jahr hatte es das Team bis ins Halbfinale geschafft. Um den Traum vom Triumph in der Königsklasse perfekt zu machen, hatte der Klub vor der Saison für 213 Millionen Euro neue Spieler gekauft.Unter anderem kamen John Stones vom FC Everton (55,6 Millionen) und Leroy Sane vom FC Schalke (50 Millionen).

Coach steht vor Scherbenhaufen

Jetzt steht Guardiola vor einem Scherbenhaufen. In der Liga hat sein Team zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea. In der Liga steht am Sonntag (19.03.17) das Duell mit dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp an. Bei einer Niederlage würde City in der Tabelle auf Platz vier abrutschen. Im Achtelfinale des Ligapokals war City am Stadtrivalen United gescheitert. Einzig verbliebene Titelchance ist der FA-Cup, wo das Team im Halbfinale beim FC Arsenal ran muss. Doch selbst ein Triumph dort wäre am Ende wohl zu wenig für den ambitionierten Verein.

Probleme mit der Presse

Bei dem fühlt sich Guardiola zudem zunehmend unwohl. Im Rest der Welt als Trainer-Genius gefeiert kommt er mit dem teils rüden Ton der englischen Presse nicht zurecht und empfindet viele Schlagzeilen in den Medien als despektierlich. Das wird ihm wohl auch nach dem Ausscheiden so gehen. "Erbärmliches City wirft das Weiterkommen weg ", titelte die "Daily Mail" und schrieb weiter: "Guardiola muss die Defensivprobleme lösen oder dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt." Die Tageszeitung "The Guardian" fragte indes, ob City unter Guardiola "überhaupt einen Fortschritt gemacht hat" .

Leicester sorgt für Déjà-vu

Auch für das Mutterland des Fußballs ist das Ausscheiden ein Desaster. Vier Teams aus England waren gestartet und ausgerechnet der Überraschungsmeister Leicester City steht als einziges im Viertelfinale. Für die Spitzenklubs muss es wie ein Déjà-vu sein. Im vergangenen Jahr schnappt ihnen der Außenseiter die Meisterschaft weg, jetzt düpiert er sie auch auf internationaler Bühne. Vor Manchester City war schon der FC Arsenal im Achtelfinale sang- und klanglos am FC Bayern gescheitert. Tottenham Hotspur hatte die Vorrunde nicht überstanden.

"Unglaubliche Geschichte"

„Das Wunder geht weiter“ , hieß es bei Sky Sports und der "Guardian" schrieb: "Es ist eine unglaubliche Geschichte, die auf so vielen Ebenen keinen Sinn ergibt." BBC Sport spekulierte schon über die Wahrscheinlichkeit eines Champions-League-Gewinns für Leicester. "Eigentlich sprechen die Chancen eher dafür, dass dieses großartige Abenteuer in der nächsten Runde endet" , schrieben die Fußball-Experten: "Aber seit wann spielen die Chancen oder Logik bei diesem Verein eine Rolle?"

vdv/dpa/sid | Stand: 16.03.2017, 09:30