"Wenn wir so spielen, wie wir aussehen, kann nichts schiefgehen", sagte Kapitän Willi Orban - in Anspielung auf den feinen Europapokal-Zwirn beim Abflug Richtung Istanbul. Am Flughafen Leipzig trugen Timo Werner und Co. am Montag (25.09.17) graue Pullover und dunkle Westen, Trainer Ralph Hasenhüttl kam im schwarzen Anzug. In der türkischen Metropole steht am Dienstag um 20.45 Uhr bei Besiktas der zweite Champions-League-Spieltag an - der erste Auswärtsauftritt in der Königsklasse für RB.

Auch die zu erwartende Höllenstimmung bei der Partie am Bosporus konnte Abwehrspieler Orban nicht entmutigen. "Wir freuen uns auf das Spiel. Das wird ein heißer Tanz. Unsere Batterien sind voll für 90 Minuten Vollgasfußball." Hasenhüttl sprach von einer schweren Aufgabe. "Wir erwarten den Gegner sehr, sehr forsch. Es wird temporeich, ein Spiel mit vielen Torraumszenen." Der Trainer zeigte Respekt vor dem türkischen Meister: "Eine Super-Truppe mit großer individueller Qualität. Vor allem vorne."