Die Gäste aus Russland konnten den deutschen Rekordmeister nie ernsthaft in Bedrängnis bringen. In der ersten Halbzeit trugen sich Robert Lewandowski (27. Minute) und Geburtstagskind Thomas Müller (45.+2) in die Münchner Torschützenliste ein. Joshua Kimmich machte mit zwei Treffern nach der Pause früh alles klar (53./60.). Kurz vor Schluss traf noch Juan Bernat (90.).

"Man bekommt mehr Selbstvertrauen, wenn mal einer reingeht. Außerdem kommt man mit einem anderen Standing zur Mannschaft zurück, wenn man Nationalspieler geworden ist" , sagte Doppeltorschütze Kimmich, nachdem er an diesem Abend den etatmäßigen Goalgetter Lewandowski in den Schatten gestellt hatte.

"Viele Chancen herausgearbeitet"

"Am Anfang war es schwer, aber danach haben wir sehr gut gespielt. Haben uns viele Chancen herausgearbeitet und waren auch im Strafraum sehr präsent. Im Moment läuft es sehr gut, aber unser erstes Ziel bleibt es, die Gruppenphase zu überstehen" , zog auch Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ein positives Fazit nach dem ersten Auftritt mit seiner neuen Mannschaft in der Königsklasse.

Den ersten Treffer erzielte Lewandwoski mit einem an ihm verschuldeten Foulelfmeter (28.), in der Nachspielzeit erhöhte Müller. Mehr oder weniger von der ersten Minute an zeichnete sich ein Geduldsspiel für den FC Bayern ab. Rostow, das auf dem Weg zur ersten Teilnahme an der Champions League den RSC Anderlecht und danach Ajax Amsterdam ausgeschaltet hatte, trat wie erwartet mit einer sehr defensiven Einstellung auf.

Lahm und Ribery nicht in der Startelf

Ancelotti verzichtete gegen den russischen Vizemeister zunächst auf Kapitän Philipp Lahm und auf Franck Ribéry, für sie begannen Rafinha und Douglas Costa. Lahm saß wie Ribéry, Xabi Alonso und Renato Sanches bei Spielbeginn auf der Bank. Wie angekündigt kam Kimmich zum Einsatz. Der Nationalspieler spielte in einer Dreierreihe im Mittelfeld auf der rechten Seite, zentral sollte Thiago den Aufbauspieler geben, auf der linken Seite unterstützt von Arturo Vidal.

Von großem Einfallsreichtum war das Spiel des FC Bayern zuerst nicht gekennzeichnet. Rostow erwies sich wie erwartet als höchst unangenehmer, robuster und abwartender Gegner, dessen Versuche, die Münchner mit Kontern zu überraschen, auch nicht überzeugend waren. Dankbar beklatschte das Publikum daher einen Schuss von Kimmich von der Strafraumgrenze, der wenigstens nur knapp über das Tor der Russen flog (21.).

Lewandowski nur per Elfmeter erfolgreich

Sieben Minuten später durfte dann richtig gejubelt werden. Eine ungeschickte, ungestüme Attacke von Alexandru Gatcan verhalf den Münchnern zum Führungstreffer vom Elfmeterpunkt. Der zentrale Mittelfeldspieler rannte im Strafraum Lewandowski unmotiviert über den Haufen, der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher (28.).

Die Russen waren nun viel nachlässiger, die Münchner dagegen erzielten ihre weiteren Treffer nach ähnlichem Muster. Müller verwandelte eine Hereingabe von David Alaba von der linken Seite. Auch die Vorlagen zu den weiteren Treffern, von denen der zweite sogar aus einem Kopfball resultierte, kamen von links: zunächst als flache Hereingabe von Costa, dann als Flanke des eingewechselten Bernat. Lewandowksi und Vidal hätten das Ergebnis sogar noch eindeutiger gestalten können, ehe Bernat noch erhöhte.