Der nette Carlo kann auch anders. Oder? In Carlo Ancelottis Biografie "Quiet Leadership" erzählt Cristiano Ronaldo die Anekdote, wie ihn der Trainer vor Spielen manchmal veräppelte. " Du wirst dich ausruhen ", sagte Ancelotti zu Ronaldo. Und als der Superstar, der immer spielen will, wütend wurde, lachte sich Ancelotti kaputt. " Um drei Uhr wirst du dich ausruhen, um vier Uhr wirst du spielen. " Nun ja, Humor ist eben Geschmackssache.

Nach dem 2:2 in Frankfurt am vergangenen Wochenende war der Bayern-Trainer nicht zum Scherzen aufgelegt. Da sprach er mit ernster Miene von mangelnder Einstellung und fehlender Tatkraft. " Wir müssen uns ändern. Schnell ", sagte er mit Blick auf das Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven. Und: " Ich werde Wechsel vornehmen. "

Rotation als Teil des Spielkonzepts

Ancelotti hat auch zuletzt gewechselt. Sogar reichlich. Tatsächlich bot er in dieser Saison nicht ein einziges Mal die gleiche Mannschaft auf, was auch an den vielen Verletzungen bei den Bayern liegt. Ein aktuelles Beispiel: Arjen Robben ist gerade zurück, da fällt Franck Ribery für mehrere Wochen aus.

Aber für Ancelotti gehört Rotation auch zum Spielkonzept. " Die Saison ist lang und ich werde immer wieder rotieren. Ich will meine Spieler nicht schon in der ersten Hälfte der Saison killen ", erklärte er kürzlich. Gerade im Mittelfeld und auf den Flügelpositionen wechselt er munter durch. Man hat ihn eben noch dafür gelobt. Anders als Ex-Trainer Pep Guardiola lege er den Fokus auf die entscheidende Saisonphase im nächsten Jahr. Und jetzt? Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg steht auch Ancelotti erstmals in der Kritik.

Weniger Ballbesitz, mehr vertikales Spiel in die Spitze

Es wird viel geredet - über ihn und den Unterschied zu Guardiola. Dieser Unterschied zeigt sich zuerst und vor allem im Spiel des Rekordmeisters. Die Bayern haben sich von ihrem totalen Kontrollfußball mit vielen kurzen (horizontalen) Pässen und gefühltem Ballbesitz jenseits der 100 Prozent verabschiedet. Ancelotti dazu: " Die Blase des Ballbesitzfußballs wird langsam platzen. "

Stattdessen sollen die Bayern wieder direkter und vertikaler in die Spitze spielen, noch mehr Angriffe sollen über die Flügel laufen. Hier steht der Konjunktiv, weil genau das zuletzt nicht geklappt hat. " Wir haben zu wenig Tempowechsel und Schnelligkeit im Spiel, uns fehlen die Überraschungsmomente ", kritisierte Torwart Manuel Neuer.

Zahlen, die die aktuellen Probleme belegen: Eine Fehlpassquote von 20 Prozent (unter Guardiola 12 Prozent), nur 665 Pässe (unter Guardiola mehr als 700) und 166 Zweikämpfe pro Partie (unter Guardiola 194). Dazu kommt, dass die Bayern zwar tiefer verteidigen und weniger Pressing anwenden, also weniger Risiko spielen, aber trotzdem lassen sie genauso viele Chancen wie in der Vergangenheit (im Schnitt acht Torschüsse des Gegners) zu.

Mit der natürlichen Autorität eines Lateinlehrers

In den unterschiedlichen Spielsystemen spiegeln sich zudem die grundverschiedenen Charaktere der beiden Trainer wider. Der teils überspannte Perfektionist Guardiola wurde durch den nonchalanten Lebemann Ancelotti abgelöst. Während Guardiola, wie Karl-Heinz Rummenigge berichtete, schon beim Rückflug nach einem Spiel am Laptop den nächsten Gegner sichtete, gesteht Ancelotti seinen Spielern auch mal Pausen zu: " Man kann nicht immer zu 100 Prozent motiviert und konzentriert sein. "

Für die Spieler bedeutet das einerseits mehr Freiheit auf und abseits des Platzes, andererseits aber auch mehr Verantwortung und Eigendisziplin. Abwehrspieler Mats Hummels lobte schon vor der Saison die "große Aura und Gelassenheit" des Trainers, die ihn an seinen ehemaligen Lateinlehrer erinnere: " Er hatte einfach diese Ausstrahlung, diese natürliche Autorität. " Auch ehemalige Ancelotti-Spieler wie Cristiano Ronaldo schwärmen: " Er war der beste Trainer, den ich jemals hatte. " Oder Zlatan Ibrahimovic: " Für ihn würdest du töten. "

Ob Ancelottis nachsichtige Art funktioniert, hängt deshalb auch stark von den Spielertypen in seiner Mannschaft ab. Eigentlich sollte das bei Bayern mit smarten und eigenverantwortlichen Köpfen wie Hummels, Thomas Müller oder Philipp Lahm klappen. In der aktuellen Phase wird trotzdem jemand wie Ex-Sportdirektor Matthias Sammer vermisst, der als Gegenpol zu Ancelottis Laissez-Faire agiert. Die anvisierte Rückkehr von Uli Hoeneß als Präsident könnte da helfen.

Wenig Meistertitel, drei Champions-League-Siege

Für konstante Spitzenleistungen über einen längeren Zeitraum hinweg waren Ancelottis Mannschaften sowieso nie bekannt. In den zwanzig Jahren seiner Trainerkarriere in Spanien, England, Italien und Frankreich hat er nur drei Mal die nationale Meisterschaft gewonnen - das hat auch Felix Magath geschafft, der wesentlich weniger Top-Teams trainiert hat. Dafür hat Ancelotti aber drei Mal die Champions League gewonnen - so oft wie kein anderer Trainer. Und eben das Abschneiden in der Königsklasse wurde Guardiola von Fans und Umfeld ja immer wieder angekreidet.

Insofern wiegt die Champions-League-Niederlage bei Atletico Madrid (die einzige bislang für Ancelotti beim FCB ) vor drei Wochen doppelt schwer. Gegen Eindhoven dürfen sich die Bayern keinen weiteren Ausrutscher erlauben, sonst wird es richtig ungemütlich. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat bereits lauthals geschimpft. Auch Ancelotti äußert überraschend früh und deutlich Kritik an der Mannschaft. Vielleicht zeigt er bald eine andere Seite - und lässt das herzliche Lachen weg. Der böse Carlo, darüber hat man noch nicht so viel gehört.

