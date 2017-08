In Monaco sind am Donnerstag (24.08.2017) die Gruppen für die anstehende Champions-League-Saison ausgelost worden. Ingsgesamt haben sich 32 Mannschaften für die Vorrunde qualifiziert.

Die acht Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Benfica Lissabon

Manchester United

FC Basel

ZSKA Moskau

Gruppe B:

Bayern München

Paris Saint-Germain

RSC Anderlecht

Celtic Glasgow

Gruppe C:

FC Chelsea

Atlético Madrid

AS Rom

FK Karabach Agdam

Gruppe D:

Juventus Turin

FC Barcelona

Olympiakos Piräus

Sporting Lissabon

Gruppe E:

Spartak Moskau

FC Sevilla

FC Liverpool

NK Maribor

Gruppe F:

Schachtjor Donezk

Manchester City

SSC Neapel

Feyenoord Rotterdam

Gruppe G:

AS Monaco

FC Porto

Besiktas Istanbul

RB Leipzig

Gruppe H:

Real Madrid

Borussia Dortmund

Tottenham Hotspur

Apoel Nikosia

Die Gruppenphase startet am 12. September und endet am 6. Dezember. Das Finale der Champions League findet am 26. Mai 2018 im Olympiastadion von Kiew in der Ukraine statt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 24. August, 22:50 Uhr.

red/dpa | Stand: 24.08.2017, 18:52