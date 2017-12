Losglück für den FC Bayern in der Champions League

Der FC Bayern hat mit Besiktas Istanbul für das Achtelfinale der Champions League den vermeintlich leichtesten Gegner zugelost bekommen. So entgeht der letzte deutsche Vertreter in der Königsklasse den Topteams aus England oder Spanien.

"Es ist okay"

Das ergab die Auslosung der UEFA am Montag (11.12.17). "Wir wissen, wie stark die sind. Wir haben das in den Spielen gegen Leipzig verfolgt. Es ist eine schwere Aufgabe, aber es ist okay. Wir freuen uns auf die außergewöhnliche Stimmung" , sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Der FC Bayern und die Türken trafen in der Saison 1997/98 in der Gruppenphase der Champions League schon einmal aufeinander. Die Münchner entschieden damals beide Partien jeweils mit 2:0 für sich. In der aktuellen Saison marschierte Besiktas ungeschlagen durch Gruppe G und ließ auch RB Leipzig klar hinter sich.

Die Achtelfinal-Hinspiele finden zwischen dem 13./14. und 20./21. Februar 2018 statt, die Rückspiele zwischen dem 6./7. und 13./14. März. Die Gruppensieger spielen zuerst auswärts. Der FC Bayern, der hinter Paris Saint-Germain Rang zwei in seiner Gruppe belegt hatte, fängt also zu Hause an.

Das Achtelfinale im Überblick:

FC Bayern - Besiktas Istanbul

Juventus Turin - Tottenham Hotspur

FC Basel - Manchester City

FC Porto - FC Liverpool

FC Sevilla - Manchester United

Real Madrid - Paris St. Germain

Schachtjor Donezk - AS Rom

FC Chelsea - FC Barcelona