Simeone: "Mannschaft, die uns ähnelt"

Die Auftritte der vergangenen Wochen - unter anderem gewannen die Foxes auch gegen den FC Liverpool - haben Diego Simeone beeindruckt. "Wir treffen nicht auf dieselbe Mannschaft, die Leicester noch bei der Auslosung war" , sagte Atleticos Trainer: "Das ist ein Team, das die englische Meisterschaft gewonnen hat. Es wird eine richtig schwierige Aufgabe gegen eine Mannschaft, die uns in einigen Aspekten ähnelt."

Atletico ist zurzeit Dritter in der spanischen Primera Divison und liegt im Gegensatz zu den Briten auch in diesem Jahr klar auf Champions-League-Kurs. Am vergangenene Wochende entführten die "Matrazenmacher" beim Stadtderby bei Tabellenführer Real beim 1:1 einen Punkt

Kampfgeist und Konterspiel

Beide Teams zeichnen sich im Vergleich mit den weiteren europäischen Topklubs vor allem durch ihren unnachgiebigen Kampfgeist aus, bevorzugen das Konterspiel aus einer dichtgestaffelten Defensive und agieren hoch emotional. "In den Viertelfinals sind nur noch die Besten der Besten vertreten und wir müssen bereit sein" , sagte Atleticos Topstürmer Fernando Torres.

Der Druck liegt auf Madrid

Der Druck lastet auf den Schultern der Spanier, Leicester kann frei aufspielen. Noch vor wenigen Wochen lag der Sensationsmeister des vergangenen Jahres am Boden und schien auch nach der 1:2-Hinspielniederlage im Champions-League-Achtelfinale in Sevilla so gut wie ausgeschieden. Doch nach der Trennung vom lange unangefochtenen Ranieri lösten die Profis plötzlich die Fesseln und spielen fortan befreit auf.

Die Königsklasse fungierte dabei "wie eine Medizin für uns" , sagte der Ex-Schalker Christian Fuchs. Er wird ebenso auslaufen wie der frühere deutsche Nationalspieler Robert Huth. Torwart Ron-Robert Zieler wird hingegen wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 12.04., 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 12.04.2017, 08:30