Gladbachs Gegner

Der vielleicht promoinenteste Fan von Celtic Glasgow ist Rockstar Rod Stewart. Der erfolgreiche Sänger schrieb Ende der 70er Jahre für seine damalige Freundin Britt Ekland den Song " You’re In My Heart ". "My love for you is immeasurable (Meine Liebe für Dich ist unermesslich)", heißt es darin. Schon im Jahr, nachdem das Lied fertig war, trennte sich das frühere Bond-Girl allerdings von Stewart. Was machte also der Brite: Er widmete es fortan einfach seinem Lieblingsverein Celtic Glasgow.

Atemlose Nacht

Celtic-Fan Rod Stewart

Das ist nur eine kleine Randnotiz in der an großen Geschichten reichen Fan-Historie der Celtics. Aber sie zeigt, auf welch außergewöhnlichen Klub die Gladbacher heute treffen. Einen Geschmack davon bekam auch Pep Guardiola mit Manchester City vor drei Wochen zu spüren. In einem atemberaubenden Match stoppte Celtic beim 3:3 die Siegesserie der "Citizens" und holte sich den ersten Punkt in der Gruppenphase dieser Vorrunde.

Die Fans in Grün und Weiß veranstalteten auf den Tribünen des Celtic-Parks vor und während des Spiels gegen den englischen Top-Klub ein Spektakel der Sonderklasse. Dreimal war Celtic in Führung gegangen, dreimal glich das Guardiola-Team aus. "Eine atemlose Champions-League-Nacht. Wir waren schon durch das elektrisierende Vorspiel gegangen, als die Mannschaften durch ein Meer aus Farben und eine Klangmauer kamen, die immer höher und höher wurde. Und gerade als man dachte, der Abend hätte seinen höchsten Punkt erreicht, drehte er noch ein Stück auf", schrieb die BBC über die beeindruckende Stimmung im Stadion gegen ManCity.

Vier Punkte gegen Gladbach

Gegen Gladbach dürfte es nicht viel anders werden, zumal die Glasgower sich erneut zählbaren Erfolg ausrechnen. " Wir wollen nach Weihnachten noch in Europa vertreten sein. Das wäre eine großartige Leistung in dieser starken Gruppe ", hat Celtic-Trainer Brendan Rodgers die Devise ausgegeben. Rodgers ist seit Mai bei den Celtics im Amt, zuvor war er Vorgänger von Jürgen Klopp in Liverpool. Nach Weihnachten noch in Europa vertreten sein - das bedeutet, dass Rodgers mindestens ein Team hinter sich lassen will. Ausgeguckt hat er sich dafür wohl die Borussia aus Mönchengladbach, die ja bislang beide Spiele verlor. Vier Punkte in den beiden Partien gegen die Fohlen lautet nun die Zielvorgabe der Schotten.

Gefahr durch Dembélé

Die Generalprobe glückte jedenfalls schon mal. Gegen den FC Motherwell gelang am 9. Spieltag der Scottisch Premiership ein 2:0-Sieg. Der neue Goalgetter der Celtics, Moussa Dembélé sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für das 2:0. Es war sein siebtes Ligator in den letztes acht Spielen. Auch gegen Manchester City hatte der 20-jährige Franzose, der im Sommer vom FC Fulham gekommen war, doppelt getroffen. Ansonsten zählt Verteidiger Kolo Touré (119 Länderspiele für die Elefenbeinküste) zu den prominentesten Spielern im Kader von Glasgow. Dort wird es auch ein Wiedersehen mit dem früheren Gladbacher Torwart Logan Bailly geben, der es zuletzt aber nicht in den Kader schaffte und derzeit nur dritter Keeper von CFC ist.

red/mick | Stand: 19.10.2016, 08:32