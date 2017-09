Auch Bosz selbst bilanzierte, sein Team habe schlecht verteidigt. "Wir kamen überall zu spät. Das war nicht das Dortmund-Niveau." Damit spielt er wohl auf die Erfahrungen aus der Bundesliga an: Dort hat der BVB von sechs Spielen fünf gewonnen, dabei erst einen Gegentreffer kassiert - der beste Saisonstart der Dortmunder Vereinsgeschichte.

Ähnlich wie bei den Hotspurs

Dem entgegen steht der schlechteste Champions-League-Auftakt der Klubgeschichte. Das erste Spiel hatte der BVB bei Tottenham Hotspur ebenfalls mit 1:3 verloren. Damals klang Bosz' Analyse ähnlich: Zu Beginn habe sein Team sehr dominant gespielt, mit gutem Fußball. "Aber wenn man so spielt - und so spielen wir auch in der Bundesliga - sind die Räume hinter der Verteidigung groß. Die muss man verteidigen, aber heute haben wir zweimal nicht gut aufgepasst."

Jetzt liegt es an Bosz zu analysieren, ob tatsächlich situative Abwehrfehler zu den beiden Niederlagen geführt haben oder ob seine offensiv-aggressive Taktik einfach nicht die richtige ist für Spitzenteams wie Tottenham oder Real. Die Lage ist jedenfalls kritisch: Wenn der BVB ins Achtelfinale einziehen will, muss er sich in den Rückspielen anders auftreten. Für Bosz ist es die Reifeprüfung in seiner ersten Saison in Dortmund.

