Dortmund-Spiel gegen Monaco angesagt

Kurz nach der Abfahrt von Borussia Dortmund vom Hotel zum Stadion war in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund am Dienstagabend mit. Der BVB-Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt. Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Stand: 11.04.2017, 20:30