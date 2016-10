Üblicherwiese ist die Wartezeit bei der Dopingprobe nervig. Für Julian Weigl hätte sie dagegen am Dienstagabend (18.10.2016) sogar noch ein bisschen länger dauern können. Immer wieder schaute sich der Nationalspieler von Borussia Dortmund das erste Pflichtspieltor seiner Profikarriere auf Video an. "Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ich habe instinktiv gehandelt. Ich habe es zum Glück schon öfter auf Video gesehen", sagte der 21-Jährige, als er als letzter Spieler um 23 Uhr Ortszeit das Estadio Jose Alvalade ungeduscht und noch im Trikot mit einem breiten Grinsen im Gesicht verließ.

Weigls Premierentor hatte dem BVB beim 2:1 (2:0) bei Sporting Lissabon den vorentscheidenden Schritt Richtung Achtelfinale in der Champions League beschert. Mit einem weiteren Erfolg im Rückspiel am 2. November hätte die vom Verletzungspech verfolgte Mannschaft das Ticket für die K.o.-Phase bereits sicher.

Spott vom Trainer

Die Freude bei Weigl war daher gleich doppelt groß. Er sei froh und glücklich, dass es endlich mal geknallt habe, so der Mittelfeldspieler. "Egal was ich ausgeben oder machen muss, ich werde es machen."

Dass er so lange auf seinen ersten Treffer warten musste, brachte ihm aber auch den Spott der Teamkollegen und von seinem Trainer ein. "Ein Tor hatte er schon zuvor geschossen, im Abschlusstraining in Saloniki. Das haben wir auf Video. Das war so besonders, dass ich mich heute noch daran erinnere", sagte Thomas Tuchel.

Dortmund mit Teenagern

Weigl gehörte mit seinen 21 Jahren in Lissabon fast schon zu den Älteren in Dortmunds Team. Tuchel musste auf insgesamt neun verletzte Spieler verzichten, daher kamen die 18-Jährigen Felix Passlack und Dzenis Burnic zu ihren Champions-League-Debüts. In Christian Pulisic (18) und Ousmane Dembélé (19) standen zwei weitere Spieler unter 20 Jahren auf dem Rasen. "Das Alter ist zweitrangig, wir hatten genug Qualität auf dem Platz", sagte Matthias Ginter.

Zorc sauer über " Sauerei "

Trotz aller Freude über Weigls Tor und den Sieg waren die Dortmunder aber auch verärgert über das unfaire Verhalten der Gastgeber. Torhüter Roman Bürki hatte den Ball zweimal absichtlich ins Aus geschlagen, als ein Dortmunder Spieler verletzt am Boden lag. Sporting spielte den Ball aber nicht zurück. "Das wurde vom Publikum noch gefeiert", sagte Bürki. Für Sportdirektor Zorc waren die Aktionen "eine Unverschämtheit, so etwas habe ich in 30 Jahren Fußball noch nicht erlebt. Das war kein Fair Play, das war eine Sauerei."

sid/dpa | Stand: 19.10.2016, 12:22