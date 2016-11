Dortmund und das Aubameyang-Rätsel

Ganz offensichtlich hatte sich Aubameyang, in der ersten Wochenhälfte ein so schweres Vergehen zu Schulden kommen lassen, dass Tuchel auch die Wichtigkeit des Spiels nicht davon abgehalten hat, seinen besten Angreifer zu suspendieren. "Manche Dinge müssen losgelöst vom Zeitpunkt betrachtet werden. Entweder es gibt eine Konsequenz oder keine", sagte der Coach.

Kurztrip nach Mailand oder unerlaubte Handy-Nutzung

Diese nebulösen Aussagen bieten jede Menge Platz für Spekulationen. Einige Medien berichten von einer unerlaubten Mailand-Reise, die Aubameyang unternommen haben soll. Auch von einer missbräuchlichen Smartphone-Nutzung des exzentrischen Stürmers während einer Mannschaftssitzung und einem anschließenden Wortgefecht mit Tuchel war zu lesen.

Die BVB-Profis bejubeln das 1:0 durch Ramos

Die eigentliche Botschaft des Abends, dass der BVB sich nach nur vier Gruppenspielen bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert hat, ging im Tohuwabohu um Aubameyang da fast unter. Denn zumindest hatte Tuchels konsequentes Handeln keine negativen Folgen auf dem Platz. Adrian Ramos sprang für den Gabuner in die Bresche und köpfte nach gerade einmal zwölf Minuten das Tor des Tages.

Beim HSV wieder Trikot statt Mantel

Das dürfte auch dem Verbannten, der das Spiel medienwirksam mit Mantel und Hut als Zuschauer verfolgte, gefallen haben. Schließlich kommt die frühe Qualifikation der Borussia sehr gelegen. Sie kann sich in den kommenden Wochen nun ganz auf die avisierte Aufholjagd in der Bundesliga konzentrieren. "Das Ergebnis rahmen wir uns ein und nehmen das Positive mit. Das Spiel hilft sehr, um die Kräfte für die Bundesliga bündeln zu können", befand auch Tuchel.

Und in der Bundesliga ist dann auch Aubameyang wieder mit von der Partie. Denn sein Vergehen war zwar schlimm genug, um für die BVB-Oberen unaussprechlich zu sein, aber zugleich harmlos genug, um Aubameyang sofort wieder ins Training zu lassen. "Es war eine Maßnahme, die aus unserer Sicht nötig war und mit diesem Spiel beendet ist", kommentierte der BVB-Trainer kurz und knapp. Beim Hamburger SV am Samstag darf Aubameyang sein Mantel-Outfit dann also wieder gegen ein schwarz-gelbes Trikot tauschen.

