Reus wohl nur in der Jokerrolle

Der am Samstag beim Bundesliga-Topspiel bei Bayern München geschonte Lukasz Piszczek steht wieder zur Verfügung. Reus trainiert nach seinem überstandenen Muskelfaserriss zwar wieder mit der Mannschaft, gegen den französischen Tabellenführer kommt er aber höchstens für die Jokerrolle infrage. " Wir können die Überlegung anstellen, ihn mit in den Kader zu nehmen. Wir müssen abwarten, was im Training passiert und wie es den anderen Spielern geht ", sagte Tuchel am Montag in der Pressekonferenz. Verzichten müssen die Borussen weiter auf Andre Schürrle, Erik Durm und Mario Götze.

Tuchel lobt den Gegner

Der BVB-Coach will die Aufgabe gegen Monaco offensiv angehen. "Wir wissen um die Schwierigkeit der Aufgabe, aber wir fühlen uns bereit. Wir werden angreifen und versuchen, so viele Tore wie möglich zu erzielen", sagte Tuchel. Gleichzeitig lobte er aber auch den Gegner, der in 31 Ligaspielen bemerkenswerte 88 Tore erzielt hat. " Bei Monaco ist eine klare Handschrift zu erkennen. Sie haben eine tolle Mischung ", sagte Tuchel. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke meinte aber auch: "Monaco ist sehr stark, aber nicht Bayern München. Da ist ein Klassenunterschied dazwischen. Sie sind nicht unschlagbar."

Stand: 10.04.2017, 17:47