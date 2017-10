Das Team von Trainer Diego Simeone kam am Mittwochabend (18.10.17) beim aserbaidschanischen Außenseiter Karabach Agdam trotz Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus und liegt mit nur zwei Punkten aus drei Spielen auf Platz drei der Gruppe C.

Agdams Heimspiele in Baku

Dino Ndlovu hatte in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Am Abend stand in der Gruppe noch das Duell zwischen dem englischen Meister FC Chelsea und dem AS Rom an. Für die Gastgeber, die sich in dieser Saison als erster Verein aus Aserbaidschan für die Gruppenphase qualifizierten, war es der erste Punktgewinn in der Königsklasse.

Wegen der instabilen Lage in der Region Bergkarabach in der Grenzregion zwischen Aserbaidschan und Armenien trägt der Klub seine Spiele in der Hauptstadt Baku aus.

