Manchester City hat durch den 2:1 (2:0)-Erfolg am Dienstagabend (17.10.2017) nach dem 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase die K.o.-Runde fast schon erreicht. Die Engländer liegen in der Gruppe F mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten an der Spitze.

City brannte in der ersten halben Stunde ein Feuerwerk ab und führte durch Treffer von Raheem Sterling (9.) und Gabriel Jesus (13.) verdient mit 2:0.

Der italienische Tabellenführer Neapel kam aber langsam besser ins Spiel. Dries Mertens (38.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Ederson, ehe Amadou Diawara es besser machte und per Foulelfmeter verkürzte (73.).

Von Neapels Niederlage profitierte Schachtjor Donezk. Die Ukrainer rückten nach einem 2:1 (1:1) bei Feyenoord Rotterdam auf Rang zwei vor.

Kroos holt Elfmeter raus

Titelverteidiger Real Madrid hat mit Toni Kroos die ersten Punkte gelassen. Real trennte sich in der Dortmunder Gruppe H mit 1:1 (1:1) von Tottenham Hotspur. Mit jeweils sieben Punkten liegen Real und die Spurs aber auf Achtelfinalkurs.

Real-Innenverteidiger Raphael Varane (28.) traf zunächst ins eigene Netz, ehe Superstar Cristiano Ronaldo per Foulelfmeter ausglich (43.), den Kroos herausgeholt hatte. Torhüter Hugo Lloris rettete den Gästen mit starken Paraden in der zweiten Halbzeit einen Punkt.

Liverpool feiert Kantersieg

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp feierten in der Gruppe E durch das 7:0 (4:0) bei NK Maribor den ersten Sieg und führen die Tabelle nun mit fünf Punkten an. Liverpool wurde mit Emre Can in der Anfangsformation seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Roberto Firmino (4./54.), Philippe Coutinho (13.), Mohamed Salah (19./40.), Alex Oxlade-Chamberlain (86.) und Trent Alexander-Arnold (90.) trafen für die Gäste, deren Torhüter Loris Karius einen ruhigen Abend verlebte.

Liverpool profitierte zudem von der überraschenden 1:5 (1:1)-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters FC Sevilla bei Spartak Moskau.

In der Leipziger Gruppe G bleibt Besiktas Istanbul nach einem 2:1 (1:1) bei Frankreichs Meister AS Monaco mit neun Punkten das Maß aller Dinge.

