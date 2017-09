Beim 1:2 (1:2) des aserbaidschanischen Double-Gewinners gegen den dreimaligen italienischen Meister gelang dem Brasilianer Pedro Henrique in der 29. Minute der erste Treffer für einen Klub aus der früheren Sowjetrepublik in der Königsklasse.

Gut erholt vom Auftakt-Debakel

Zum Auftakt hatte Qarabag beim Gruppenfavoriten FC Chelsea ein 0:6-Debakel erlebt. Beim ersten Champions-League-Spiel in Aserbaidschan brachten Kostas Manolas (7.) und der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (15.) den Favoriten frühzeitig auf die Siegerstraße.

Nach dem umjubelten Anschlusstreffer durch Pedro Henrique, der von den 67.200 Zuschauern im Nationalstadion von Baku lautstark gefeiert wurde, biss sich Rom die Zähne an den kampfstarken Gastgebern aus, bei denen auch der ehemalige Hoffenheimer Tarik Elyounoussi eingewechselt wurde.

Chancen zum Ausgleich

In der Schlussphase hatte Agdam sogar die ein oder andere Chance auf den Ausgleich - doch die Italiener quälten sich über die Runden.

Für die Roma war es nach dem 0:0 gegen Atletico Madrid in der Gruppe C der erste Dreier. Am 18. Oktober müssen die Italiener beim FC Chelsea antreten, Agdam trifft dann auf Atlético.

red/sid/dpa | Stand: 27.09.2017, 19:59