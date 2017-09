Arjen Robben, Franck Ribéry und Mats Hummels saßen völlig überraschend beim Anpfiff im Pariser Prizenpark auf der Bank, Jerome Boateng war zwar mitgereist, fand sich aber nicht mal im 18er-Kader wieder. Das bittere Resultat aus Sicht der Münchener: Die große Rotation führte zu einer deutlichen und verdienten 0:3 (0:2-)Pleite.

Ganz frühes Gegentor

Die Mitte wollte Ancelotti mit seiner gegenüber dem Wolfsburg-2:2 gleich auf sechs Positionen veränderten Startelf dicht machen. Doch dieser Plan war schon in der zweiten Minute pulverisiert: Neymar spazierte durch die Bayern-Deckung, passte quer zu seinem Kumpel Dani Alves, der den Ball unter dem herausstürzenden Sven Ulreich hindurch ins Tor drosch.

Danach versuchten die Bayern viel, hatten fast zwei Drittel Ballbesitz und zwischendurch auch mal ein Eckball-Verhältnis von 15:1. Aber es war viel Aktionismus dabei - und die Tore machte weiter Paris St. Germain.

Doppel-Gala von Mbappé

Viel zu passiv agierte die auf drei Positionen neu formierte Münchener Viererkette nach einer halben Stunde, als Jung-Star Kylian Mbappé durch das Mittelfeld dribbelte - seinen Querpass schlenzte Edinson Cavani aus 18 Metern sehenswert - aber keineswegs unhaltbar - unter die Latte.

Das Bild blieb gleich, auch nachdem Ancelotti in der Halbzeit seine Aufstellung korrigierte und mit Kingsley Coman und Sebastian Rudy zwei neue Kräfte brachte. Ribéry musste von draußen mit versteinerter Miene mitansehen, wie sein Landsmann Mbappé zur nächsten Gala-Vorstellung ansetzte: In der 63. Minute versetzte er David Alaba mit einer überragenden Einzelleistung fast in ein Schleudertrauma, die Vorarbeit nutzte dan Neymar per Abstauber zum 3:0.

Druck für Ancelotti wächst

Vor der nächsten Partie der Bayern am 18. Oktober in der heimischen Arena gegen Celtic Glasgow steigt damit der Druck auf den Rekordmeister enorm - auch der auf Coach Carlo Ancelotti. Paris hingegen kann einigermaßen entspannt zum RSC Anderlecht fahren - die Zeichen stehen klar auf Gruppensieg.

ch | Stand: 27.09.2017, 22:37