Er ist wohl einer der größten Außenseiter, der jemals in der Königsklasse gespielt hat. Der FK Karabach Agdam qualifizierte sich trotz einer 1:2-Niederlage im Rückspiel beim FC Kopenhagen für die Gruppenphase und wird jetzt den Größen des europäischen Fußballs zugelost. Ein Auswärtstor des südafrikanischen Stürmer Dino Ndlovu reichte in Dänemark nach dem 1:0 im Hinspiel in Baku. Zumindest für viele Fans sind aber auch die Heimspiele in der aserbaidschanischen Hauptstadt keine "echten" Heimspiele, stammt der Verein doch aus dem Konfliktgebiet rund um die Region Berg-Karabach.

Der Konflikt um Berg-Karabach ist das Schicksal des Vereins

Diese gehörte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zunächst zu Aserbaidschan. Nach einem Referendum, bei dem die mehrheitlich armenische Bevölkerung für die Unabhängigkeit stimmte, hatte sich die Region von Aserbaidschan losgesagt. Über Jahrhunderte hatte es immer wieder Konflikte zwischen den beiden Ethnien gegeben, jetzt brach die Gewalt offen aus. Als Folge des Krieges zwischen armenischen Milizionären und dem Militär kam es zu weitreichenden Vertreibungen, vor allem des aserbaidschanischen Teils der Bevölkerung. 30.000 Menschenleben soll der Konflikt gekostet haben.

Auch die Bewohner der Stadt Agdam, die noch 1994 über 50.000 Einwohner beheimatete, mussten vor dem Krieg flüchten. Bis heute ist diese verwaist, nach Angaben der heute in der Region Regierenden leben dort nur einige hundert Angehörige des Militärs. Obwohl die Stadt bereits auf aserbaidschanischem Gebiet und nicht in der eigentlichen Kernregion Berg-Karabach liegt, will sich die selbst ernannte und von keinem UN -Mitgliedsstaat anerkannte Regierung, von dort nicht zurückziehen. Sie sagt, dass die Stadt während des Krieges als Stützpunkt für die Angriffe auf die Armenier gedient habe und dies auch in Zukunft wieder sein könne.

Meister in Kriegszeiten

Meister in Aserbaidschan wurde damals zum ersten Mal überhaupt der FK Karabach. Angeführt von Rekordnationalspieler Alsan Kerimow holte der Klub das Double, allerdings wurde es bereits während der Meistersaison schwieriger, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Einige Heimspiele mussten wegen des zu nahe kommenden Artelleriebeschusses abgebrochen werden.