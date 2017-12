Die Schlagzeilen, mit denen der FC Bayern nach dem zweiten Champions-League-Gruppenspiel konfrontiert wurde, gehören gewiss nicht zum Alltag des Global Players aus der deutschen Bundesliga. "Demütigung", "Lehrstunde" oder "Blamage" hieß es wahlweise in den Online-Portalen oder auf den Titelseiten der Tageszeitungen, nachdem der deutsche Meister sich bei Paris St. Germain eine 0:3-Abreibung eingehandelt hatte.

Der 27. September dieses Jahres wird - unabhängig wie diese Saison ausgeht - seinen festen Platz in der Chronik bekommen, weil die Ereignisse im Pariser Prinzenpark eine Zäsur einleiteten. Erst sollte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge auf dem Bankett in Frankreichs Hauptstadt zürnen ( "Das war eine ganz bittere Niederlage. Ein Niederlage, aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen. Das war nicht Bayern München" ), am Tag darauf nach der Heimkehr in München sollte bereits Trainer Carlo Ancelotti seinen Job verlieren.

Weckruf im Prinzenpark

Der saß damals kauend am runden Tisch, während Rummenigge seinen Zorn am Mikro nur mühsam herunterschluckte. Gerade der lange in der Europäischen Klubvereinigung tätige FCB-Vorstandschef hatte gegen den aus Paris angeschobenen Transferirrsinn mit der 222-Millionen-Verpflichtung von Neymar gewettert - und nun hatte sich das Münchner Ensemble vom Brasilianer und seinen Spielgefährten vernaschen lassen.

Schnell reifte die Entscheidung, sich vom Italiener zu trennen, weil dieser in einem Anflug von Übermut oder Umnachtung eine Aufstellung gewählt hatte, die niemand außer ihm nachvollziehen konnte: ohne Mats Hummels und Jerome Boateng, ohne (die damals fitten) Franck Ribery und Arjen Robben. Und weil zu viel auf dem Spiel stand: vor allem das internationale Ansehen, das eine Marke wie der FC Bayern nicht aufs Spiel setzen darf.

Dass Aufsichtsratschef Uli Hoeneß kürzlich auf der Mitgliederversammlung anführte, Paris haben den ganz Klub „aufwachen lassen“, sagt viel über die Tiefe der Wunde, die die entfesselt stürmenden Neymar, Edinson Cavani und Kylian Mbappé damals dem Branchenprimus zufügten. So etwas darf nach bayrischem Selbstverständnis nicht passieren; ja wird sogar als ehrverletzend empfunden.

Niederlagen nur nach großem Kampf

Wenn die „Mia-san-Mia“-Repräsentanten schon das Feld auf der großen Bühne dem Gegner überlassen, dann bitte nur nach einem großen Kampf wie im Frühjahr beim Viertelfinaldrama und Königsklassen-K.o. bei Real Madrid, als Rummenigge dem Schiedsrichter einen Großteil der Schuld fürs Ausscheiden in die Schuhe schob. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es im Rückspiel (20.45 Uhr) gegen die generös aus Katar alimentierten Pariser nicht nur darum geht, etwas geradezurücken. Sondern die Bayern wollen auch beweisen, dass sie international eben nicht den Anschluss verpasst haben.

"Das Spiel gewinnen und dem Gegner zeigen, wozu wir in der Lage sind. Alles andere ist unrealistisch" , benennt Trainer Jupp Heynckes die Marschroute. Der 72-Jährige - der ohne die Ancelotti-Entlassung nicht aus dem Ruhestand geholt worden wäre - gebe seiner Mannschaft mit auf den Weg: "Das ist ein Spiel, in dem es ums Prestige geht. Also: Nicht ein 4:0 im Kopf haben - ein 1:0 im Kopf haben!" Denn: Noch nie hat in der Königsklasse ein Team einen Tabellenführer am letzten Spieltag mit einem derart hohen Sieg gestürzt.

Stabilität ist wieder da

Gegen die geballte Offensivkraft der Franzosen werde es zunächst auf das ankommen, was er der Mannschaft seit seinem Amtsantritt vermitteln will: Stabilität. "Defensiv müssen wir stabil stehen, sonst schießen die uns ab" , sagte Verteidiger Boateng, der das Hinspiel in Zivil auf der Tribüne erlebte. Heynckes betonte: "So offen wie in Paris wird die Mannschaft nicht spielen."

Der Coach erinnert sich noch immer etwas ungläubig an den Tag nach dem Debakel, als ihn sein Freund Hoeneß morgens gegen acht anrief, um ihm die Rückkehr nach München schmackhaft zu machen. Seither hat der alte Bekannte an der Säbener Straße viel erreicht, zehn von elf Pflichtspielen gewonnen - bei einer Niederlage jüngst in Mönchengladbach. Das "mit Fremdmitteln aufgerüstete Gegner" (Heynckes) wird nun zum echten Prüfstein.

Härtetest fürs Achtelfinale

Bayerns Keeper Sven Ulreich

"Der Gruppensieg wird schwierig, aber es geht ums Prestige" , sagte Bayern-Torwart Sven Ulreich dem „Kicker“. Der 29-Jährige erlebte das Hinspiel-Desaster auf der Bank mit: "Wir wollen zeigen, dass es ein Ausrutscher war." Von Neymar und Co seien die Laufwege und Eigenschaften doch nun alle bekannt: "Es ist eine besondere Partie für uns alle." Wenn die Bayern nicht höher als mit drei Toren Differenz gewinnen, verbleiben sie auf dem zweiten Gruppenplatz - und müssen damit rechnen, dass ihnen im Achtelfinale ein Hochkaräter zugelost wird.

Es drohen daher Duelle gegen Manchester United, FC Chelsea, FC Barcelona, Manchester City oder Tottenham Hotspur. Leichtester Gegner wäre auf dem Papier Besiktas Istanbul, die schon als Sieger der Leipzig-Gruppe feststehen. Insofern stellt das letzte Gruppenspiel für den FC Bayern auch einen Lackmustest dar, wie gewappnet das FCB-Gebilde für die Ausscheidungsspiele im Februar/März 2018 ist.

mit dpa, sid | Stand: 04.12.2017, 15:28