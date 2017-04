Erstmals trifft nämlich Toni Kroos mit den Königlichen in einem Pflichtspiel auf seinen Ex-Klub, 205 Partien absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler für die Bayern, erzielte 24 Tore und gab 29 Assists, ehe er 2014 nach Spanien wechselte. Fast im Gegenzug verpflichteten die Münchener damals als Ersatz Xabi Alonso von den Madrilenen - nach 236 Partien für den Hauptstadtklub. Auch für Alonso ist es dementsprechend das erste Pflichtspiel gegen den Arbeitgeber, für den er die meisten Spiele bestritt. Da der Spanier nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, schließt sich durch die beiden Viertelfinals so ein bisschen der Kreis.

Zwei erfolgreiche Strategen

Alonso könnte, wenn seine Bayern sich bei seinem Ex-Klub denn durchsetzen, im tiefen Spätherbst seiner Karriere noch eine beeindruckende Marke erreichen, indem er der zweite Spieler wird, der die Königsklasse mit drei Vereinen gewonnen hat. Der alleinige Rekordhalter ist hier aktuell der Niederländer Clarence Seedorf. Kroos könnte bei einem Titelgewinn seiner Madrilenen wiederum mit einer Bayern-Riege um Gerd Müller und Franz Beckenbauer, sowie dem Ajax-Amsterdam-Akteur Horst Blankenburg gleichziehen - er wäre einer von neun Deutschen mit drei Königsklassen-Siegen und der einzige von ihnen, dem das mit verschiedenen Teams gelang.

Davor stehen aber für beide Rückkehrer nicht nur noch das Halbfinale und das Endspiel, sondern eben auch zwei Mal mindestens 90 Minuten im Viertelfinale gegen einen der besten Kontrahenten, den der Kontinent zu bieten hat. Der spanische Tabellenführer gegen den wohl designierten Deutschen Meister, ein Team, das fünf Mal in Serie im Halbfinale stand (Bayern) gegen einen Gegner, dem das zuletzt sogar sechs Mal gelang.

Hummels raus, Lewandowski fraglich

In dieses vorgezogene Gipfeltreffen gehen die Münchener personell etwas gebeutelt, neben Mats Hummels fehlt möglicherweise auch Robert Lewandowski mit einer Schulterverletzung, ein Einsatz entscheidet sich laut Trainer Carlo Ancelotti kurzfristig. Der Pole hatte das Abschlusstraining mit Schmerzen abbrechen müssen - "wenn er Schmerzen hat, spielt er nicht" , äußerte der Coach sich und bleibt damit seiner Maxime, kein Verletzungsrisiko einzugehen, treu. Manuel Neuer und Thomas Müller stehen hingegen vor einer Rückkehr in die Mannschaft, Javi Martinez und David Alaba absolvierten individuelle Trainingseinheiten, werden aber wohl zur Verfügung stehen.

Javier Martinez (l.) spielte stark gegen Dortmund

Ohne den etatmäßigen Abwehrchef Hummels wäre ein Einsatz von Martinez besonders wichtig. Denn auch ein Blick auf die Statistik zeigt: Unter den Stammspielern ist der Spanier der Bayern-Akteur mit dem besten Punkteschnitt in dieser Spielzeit. 2,7 Zähler holten die Münchener, wenn der 28-Jährige auf dem Platz stand. Bei den Niederlagen gegen Borussia Dortmund in der Hinrunde und gegen FK Rostov stand Martinez nicht zur Verfügung, genau wie bei den Remis gegen Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim.

Gerade bei den Niederlagen gegen Dortmund und Rostov fehlten auch Arturo Vidal und Arjen Robben. Letzterer wurde auch bei der Niederlage in der Gruppenphase gegen Atletico Madrid nur eingewechselt - gegen Real dürften diese drei allesamt in der Mannschaft stehen.

Früchte von Ancelottis System

Robben, neben Alonso einziger Ex-Madrilene im Kader, findet unter Ancelotti in letzter Zeit wieder zu seiner Bestform - im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund stellte der Niederländer das am Wochenende noch einmal deutlich unter Beweis. Waren es in der vergangenen Saison 22 Einsätze, sieben Treffer und drei Vorlagen, bringt der 33-Jährige es in dieser Spielzeit bereits auf 29 Einsätze bei 12 Toren und acht Assists. Ancelotti setzt ihn genau wie Robbens ein Jahr älteren Flügelmann auf der anderen Seite, Franck Ribery, dosiert ein und die beiden zahlen ihm das in der heißen Phase der Saison nun offenbar zurück. Gegen den BVB waren sie die besten Spieler, gemeinsam mit Martinez.

So groß sind die personellen Sorgen der Münchener also gar nicht - andere Spitzenteams trifft es in dieser späten Saisonphase deutlich härter, Ancelottis bekanntes System, manche Spiele eher dosiert anzugehen, trägt Früchte.

Reals Sorgen

Gegner Real hat im Abwehrzentrum nach dem Rippenbruch des Portugiesen Pepe am Wochenende und der Verletzung des Franzosen Raphael Varane beispielsweise deutlich größere Schwierigkeiten. Trainer Zinedine Zidane wird sich gut überlegen müssen, wie er die Ausfälle lösen will und wen er Sergio Ramos an die Seite stellt. Schließlich steht in Nacho Fernandez zwar auf den ersten Blick ein solider, aber kein Weltklasse-Ersatz bereit. In der Königsklasse stand der 27-Jährige in dieser Saison erst in einer Partie auf dem Platz - beim 3:3 gegen Legia Warschau.

Ex-Kollegen: Carlo Ancelotti (l.) und Zinedine Zidane

Gerade deshalb wäre ein Einsatz Lewandowskis für die Bayern so wichtig, denn auch wenn Thomas Müller wieder fit und auch wieder in deutlich besser Form ist, benötigt es einen echten Stoßstürmer, um die Innenverteidigung zu beschäftigen, damit "Robbery" auf den Außen in Eins-gegen-Eins-Situationen wieder brillieren kann.

Trainer-Rekord?

Übrigens, einen vierten Rückkehrer gibt es noch: Für Ancelotti ist es auch das erste Pflichtspiel gegen die Königlichen, seit seine Amtszeit Ende der Saison 2014/15, nach dem Champions-League-Sieg in der Spielzeit davor, endete. Wie Alonso und Kroos ist auch der Italiener auf Rekordjagd: Gewinnt er mit den Bayern den Wettbewerb, wäre er der erste Trainer, dem das mit drei verschiedenen Vereinen gelungen ist und der erste, der Europas wichtigsten Fußballpokal vier Mal gewonnen hat. Sein Gegenüber Zidane, 2013/14 noch Co-Trainer Ancelottis, könnte übrigens wiederum der erste Coach werden, der den "Henkelpott" verteidigen kann. Mehr Fußballgipfel geht eben aktuell wirklich kaum.

Thema in: Deutschlandfunk am Mittwoch, 12.04.2017, 22.50 Uhr

Stand: 11.04.2017, 08:30