In der Erlebniswelt des FC Bayern befinden sich auf mehr als 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche mehr als 500 Exponate. Der deutsche Rekordmeister zeigt im größten Vereinsmuseum Deutschland seinen jährlich rund 300.000 Besuchern in der Arena, was die 1900 begonnene Vereinsgeschichte geprägt hat.

Arjen Robben

Eine Zeitreise, die mit Sammlerstücken wie dem Originalball aus dem Europapokalfinale 1967, der 1997 von Jürgen Klinsmann eingetretenen Werbetonne oder dem Taktikzettel von Ottmar Hitzfeld beim Champions-League-Finale 2001 unterlegt wird. Und natürlich dürfen die glitzernden Pokale und Trophäen nicht fehlen, die diesem Verein so viel Ruhm (und Reichtum) eingebracht haben.

Champions League ist das Nonplusultra

Es ist fast Fluch der so erfolgreichen Vergangenheit, dass die Messlatte mittlerweile immer höher liegt. Die deutsche Meisterschaft, bislang 26 Mal von den Münchnern gewonnen, ist beinahe Normalität geworden, das fünfte Male in Folge werden die Bayern nach Ende dieser Bundesliga-Saison mit großem Vorsprung die Konkurrenz düpiert haben.

Wenn es gut läuft, wandert auch gleich der DFB-Pokal in die Vitrinen an der Säbener Straße. Und doch wäre eigentlich erst alles bestens, wenn auch der Henkelpott mal wieder gewonnen würde: Die Champions League ist nun einmal das Nonplusultra, seitdem sich der Branchenführer sportlich und wirtschaftlich so weit vom Rest der Liga abgekoppelt hat.

Wo bitte war die breite Brust?

Gradmesser fürs Leistungsvermögen sind der FC Chelsea, Juventus Turin oder Real Madrid – und eben längst nicht mehr der Hamburger SV, der 1. FC Köln oder Borussia Dortmund, das am vergangenen Samstag ziemlich abgewatscht wurde.

Gerade vor diesem Hintergrund wirkt der Gesamtauftritt des FC Bayern gegen Real Madrid (1:2) verstörend. Ein verschossener Elfmeter vor der Pause von Arturo Vidal, eine berechtigte Ampelkart nach einer Stunde für Javi Martinez - und schon schmolz das Mia-san-Mia-Selbstverständnis auf Zwergenformat. Wo bitte war die breite Brust?

Zidane macht sein Meisterstück

Machtlos: Carlo Ancelotti

Mit einer taktischen Meisterleistung legten dagegen die Königlichen den Grundstein, um das Duell der Giganten zu gewinnen. Real Madrid raubte den Freigeistern Franck Ribéry und Arjen Robben jegliche Lust und nutzte die Freiräume, die entstanden, als die frustrierte bayrische Offensive irgendwann kaum mehr gegen den Ball arbeitete, im Stile eines Klasseteams aus.

Damit lieferte auch der oft kritisch beäugte Trainer-Geselle Zinedine Zidane ein Meisterstück gegen seinen einstigen Lehrmeister Carlo Ancelotti ab. Und genau an diesem Punkt wird es besonders irritierend: Der Einfluss von der Bayern-Bank in der heikelsten Phase des bislang wichtigsten Spiels der Saison schwankte zwischen rat- und hilflos.

Kimmich hätte doch helfen können

Warum erging keine Aufforderung ans Personal, sich kompakt in der Defensive aufzustellen, um wenigstens das 1:1 über die Zeit zu bringen? Warum erfolgten keine Korrekturen, den Belagerungsring der Real-Belegschaft durch Stabilisatoren wie Joshua Kimmich zu durchbrechen?

In der zweiten Hälfte erspielte sich Real Chancen im Minutentakt. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch der Trainerstab des FC Bayern nahm sich derweil eine Auszeit zur Unzeit.

Vom italienischen Starcoach, der zweimal mit dem AC Mailand und einmal mit Real Madrid die Champions League gewann, hieß es, er habe es geschafft, die Bayern pünktlich zur entscheidenden Phase im Frühjahr in Hochform zu bringen - und nicht schon im Herbst wie Pep Guardiola.

Es droht wieder ein Scheitern gegen die Spanier

Der umtriebige Katalane hatte seinen Auftrag bei den Bayern ja nur halb erfüllt, weil er zwar national (fast) alles gewann, aber international nichts. Dreimal scheiterten die Bayern unter Guardiolas Regie im Halbfinale. Erst Real, dann Barça, zuletzt Atletico setzten das Stoppschild.

Nun scheint Ancelotti diese Serie fortzusetzen - aber schon im Viertelfinale auszusteigen. Noch hat der 57-Jährige die Chance, eventuell dann mit Torjäger Robert Lewandowski die Wende zu schaffen.

Sein Ensemble sei noch am Leben, sagte Ancelotti. Das stimmt natürlich, doch bis der nächste Henkelpott in der Bayern-Erlebniswelt ausgestellt wird, könnte es noch ein bisschen länger dauern als erhofft.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 13.04., 22.50 Uhr

Stand: 13.04.2017, 11:33