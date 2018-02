Heynckes warnt vor "Stolperstein" Besiktas

Ausgangslage:

Die nächste deutsche Meisterschaft ist nur rechnerisch noch nicht sicher, im Pokal fehlen zwei Siege zum Triumph. Für den FC Bayern bleibt lediglich die Champions League als echte Herausforderung. In sieben erhofften Königsklassen-Krachern inklusive Finale am 26. Mai in Kiew wollen die Münchner nun ihre internationale Reife demonstrieren.

Im Achtelfinale wartet Besiktas Istanbul. Die Bayern gehen als Favorit in die beiden Duelle mit dem türkischen Meister. Drei Wochen vor dem Rückspiel am 14. März im Hexenkessel in Istanbul soll am Dienstagabend (20.02.2018) im eigenen Stadion die Basis für das Erreichen des Viertelfinales gelegt werden. Es wäre das siebte Mal in Folge, dass die Bayern die Runde der letzten Acht in der Königsklasse erreichen.

Personal:

Im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg hat Münchens Trainer Jupp Heynckes einen großen Teil seiner wichtigsten Akteure geschont. Thomas Müller und Mats Hummels dürften gegen den türkischen Meister ebenso wie Robert Lewandowski, Arturo Vidal und James Rodríguez wieder in die Startelf zurückrotieren. Hummels wird in einer komplett neuen Abwehrreihe zusammen mit Joshua Kimmich, Jérôme Boateng und David Alaba erwartet. Links offensiv muss sich Heynckes zwischen Routinier Franck Ribéry und dem wieder genesenen Kingsley Coman entscheiden.

Besiktas, aktuell nur Tabellenvierter der Süper Lig, verlor im Winter seinen Torjäger. Cenk Tosun wechselte für 22 Millionen Euro in die Premier League zum FC Everton. Trotzdem ist das Team weitaus mehr als eine Alt-Herren-Riege um Portugals Europameister Pepe und Ricardo Quaresma (beide 34) oder den früheren Hoffenheimer Ryan Babel (31).

Zitate:

"Besiktas ist eine Topmannschaft, die Fußball spielen kann. Jeder Gegner kann ein Stolperstein sein" , warnt Heynckes. Eine Rolle, mit der sich Istanbuls Pepe, der mit Real Madrid drei Mal den europäischen Titel holte, identifizieren kann. "Jedes Jahr gibt es in der Champions League ein Überraschungsteam, das keiner auf der Rechnung hatte. Und im Moment würde ich sagen, dass wir das sind" , sagt er.

Mögliche Aufstellungen:

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez - Müller, Vidal, James, Ribéry - Lewandowski

Besiktas Istanbul: Fabri - Adriano, Pepe, Medel, Caner Erkin - Hutchinson, Oguzhan Özyakup - Queresma, Talisca, Babel - Negredo

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Stand: 20.02.2018, 08:17