Leverkusens böse Geister

Roger Schmidt wollte seine Enttäuschung nicht verbergen: "Ich bin fassungslos und enttäuscht", meinte Leverkusens Coach und sprach von einem "Drama". Auch Sportchef Rudi Völler war bedient: "Wir waren einfach zu blöd, die zu schlagen."

Diese Zitate stammen zwar aus dem vergangenen Dezember, als Bayer Leverkusen bei einer B-Elf des FC Barcelona nicht über ein 1:1 hinauskam und damit die große Chance liegen ließ, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Doch Leverkusens Verantwortliche hätten sie auch eins zu eins am Mittwochabend (14.09.2016) abgeben können, nachdem die Werkself zum Auftakt in die neue Saison der Königsklasse beim 2:2 gegen ZSKA Moskau leichtfertig einen Sieg aus der Hand gegeben hatte.

In einem Spiel, das man in der ersten Halbzeit nach einer beruhigenden 2:0-Führung sicher im Griff zu haben schien. Admir Mehmedi verpasste es zehn Minuten vor der Pause bei einer der zahlreichen Leverkusener Großchancen freistehend vor ZSKA-Keeper Igor Akinfejew, mit dem dritten Tor wohl den Deckel drauf zu machen. Dadurch ließen die Leverkusener den Gegner nicht nur am Leben, sie öffneten ihm auch freundlich eine Tür zurück ins Spiel und ließen sich im Gegenzug gleich zweimal in der Defensive übertölpeln, bei den ersten Vorstößen der Moskauer überhaupt.

Schmidt: "Demut hat gefehlt"

Roger Schmidt sprach die Versäumnisse seines Teams nach dem Spiel offen an: "Uns hat die Demut gefehlt. Wir waren sorglos, haben aufgehört, gegen den Ball zu arbeiten", sagte ein verärgerter Bayer-Coach. "Wenn man meint, dass es gegen den russischen Meister nach 35 Minuten nur darum geht, Tore am Fließband zu schießen und man den Gegner defensiv nicht mehr in Schach hält, kann man sehen, wie schnell es auf einmal ein anderes Spiel wird."

So weckte gleich das erste Champions-League-Spiel böse Erinnerungen an die Vorsaison, als Bayer 04 ein eher nicht eingeplantes Scheitern in der Gruppenphase verarbeiten musste. Auch dort ließen die Leverkusener gegen Borissow und Rom zuviele Punkte liegen - und sahen sich mit am Ende mit der Frage konfrontiert, ob dem hoch veranlagten Team der nötige Hunger und die Wettbewerbshärte abgehe. Die Mentalität seiner Mannschaft, die gegenüber dem Vorjahr eher verstärkt wurde, war nun auch für Schmidt aufs Neue ein Thema: "Wenn man das Spiel heute gesehen hat, muss man schon von uns erwarten, dass wir mit so einer Situation reifer, souveräner umgehen. Wenn wir das vermissen lassen, werden wir knallhart bestraft."

Angesichts der Erfahrungen mit den Leistungsschwankungen seiner Stars ist Schmidt offenbar bereit, den internen Druck zu erhöhen: Gegen Moskau strafte er Offensivspieler Javier "Chicharito" Hernández und Hakan Calanoglu ab und nahm sie noch vor der Pause vom Feld. Die Wechsel erklärte er im Anschluss als "zwingend, weil wir nicht mehr das gemacht haben, was wir zuvor besprochen hatten."

Scheitern in der Champions League diesmal ausgeschlossen

Damit setzte Schmidt auch ein Zeichen im Sinne des Klubs, der in der Gruppe mit Monaco, Moskau und Tottenham auf gar keinen Fall erneut frühzeitig in der Champions League scheitern möchte. Doch mit dem enttäuschenden Unentschieden vor heimischem Publikum gegen ZSKA, den auf dem Papier wohl schwächsten Gruppengegner, haben sich die Leverkusener schon nach dem ersten Spieltag selbst unter Druck gesetzt. "Gerade die Heimspiele sind natürlich besonders wertvoll. Wir haben jetzt eine deutlich bessere Ausgangslage in dieser Gruppe verpasst", sagte Schmidt. "Wenn uns am Ende zwei Punkte fehlen, wissen wir, wo wir sie haben liegen lassen."

red/dpa/sid | Stand: 15.09.2016, 11:30